В Полтаве 14 сентября произошла авария на водопроводной сети, из-за которой часть горожан временно осталась без воды. О ситуации сообщили в «Полтававодоканале».

Графики отключения света в Полтавской области на этой неделе заставили горожан готовить павербанки, а теперь часть Полтавы еще и временно осталась без воды. В понедельник, 14 сентября, на водопроводной сети города произошла авария.

Об аварийной ситуации сообщили в коммунальном предприятии «Полтававодоканал». Из-за повреждения сети водоснабжения пришлось временно перекрыть подачу воды по нескольким адресам.

Без водоснабжения временно остались дома на улице Героев Украины — №10, №14 и №24. Коммунальщики уже работают на месте аварии и устраняют повреждение.

По данным водоканала, аварийная бригада сейчас находится непосредственно по указанному адресу. Точные сроки завершения ремонтных работ предприятие отдельно не называло, но пообещало возобновить подачу воды сразу после устранения аварии.

Что делать, если в вашем доме нет воды

Жителям пострадавших домов советуют на время ремонта сделать небольшой запас воды для питья и бытовых нужд. Если водоснабжение не возобновилось до позднего вечера, стоит обратиться в диспетчерскую службу «Полтававодоканала» и уточнить ориентировочное время завершения работ.

Как сообщает полтавское издание «Полтавская думка», аварийное отключение затронуло только три адреса на одной улице. Остальной город продолжает получать воду в обычном режиме.

Ранее Politeka сообщала, без электричества на многие часы: 10 и 11 сентября вводят графики отключения света в Полтавской области.

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