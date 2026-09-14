Денежная помощь для ВПО в Полтавской области поступает дважды в месяц — 15 и 28 числа, а размер государственной поддержки в 2026 году не изменился: 3000 гривен получают дети и люди с инвалидностью, 2000 гривен — все остальные переселенцы.

Денежная помощь для ВПО в Полтавской области остаётся доступной, а график выплат не изменился — средства переселенцам поступают дважды в месяц: 15 и 28 числа.

Размер помощи на проживание в 2026 году не пересматривали: дети и люди с инвалидностью получают по 3000 гривен в месяц, все остальные категории внутренне перемещённых лиц — по 2000 гривен. О графике и суммах, сообщается в постановлении Кабмина № 709, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

В июле 2026 года государство профинансировало 813,1 тысячи выплат на проживание для переселенцев по всей стране. Помощь назначается согласно постановлению Кабмина № 332 от 20 марта 2022 года и является временной ежемесячной выплатой для поддержки наиболее уязвимых переселенцев — тех, кто переместился из зоны боевых действий или временной оккупации, чьё жильё разрушено или непригодно для проживания.

В то же время государство усилило контроль за актуальностью данных получателей. Если информация о человеке в официальных реестрах не совпадает с реальным положением дел, начисление автоматически приостанавливают до выяснения обстоятельств. Выплату также прекращают, если переселенец находится за границей более 30 календарных дней, вернулся к покинутому месту проживания или приобрёл значительные сбережения, недвижимость или транспорт.

Кому и как обновить данные, чтобы не потерять выплаты

Актуализировать информацию стоит тем, кто изменил адрес проживания, в чьей семье кто-то родился или умер, а также тем, у кого появился новый доход или имущество. Обновить данные можно несколькими способами:

на портале Пенсионного фонда или в приложении «Дія»;

в сервисном центре ПФУ или ЦНАПе Полтавской области;

по бесплатному телефону горячей линии ПФУ 0800-503-753.

Помощь назначают на шесть месяцев и выплачивают ежемесячно. Если человек продолжает отвечать всем критериям, после завершения этого срока выплаты продлевают автоматически — без повторного обращения.

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