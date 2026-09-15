Школы Полтавщины почти полностью обеспечены генераторами, однако пищеблоки остаются самым уязвимым местом. В Департаменте образования и науки ОВА рассказали, что угрожает горячему питанию детей в новом учебном году.

Школьное питание в Полтавской области снова оказалось в центре внимания — на этот раз из-за энергетической уязвимости школьных пищеблоков. Хотя 98% учебных заведений региона уже оборудованы генераторами, бесперебойная работа столовых остается одним из нерешенных вопросов, который на аппаратном совещании поднял директор Департамента образования и науки Полтавской ОВА Мирослав Костенко.

Всего из 452 школ Полтавщины резервные источники питания имеют 445 заведений — это более 98%. Однако длительность автономной работы различается: 190 учреждений могут работать от генератора лишь 1–4 часа, 168 заведений — от 4 до 8 часов, и только 87 школ держатся более 8 часов. Дополнительно учебные заведения оснащены 397 инверторами и 18 солнечными электростанциями.

Именно короткая автономия создает риск для пищеблоков. Мирослав Костенко подчеркнул две критические проблемы перед началом отопительного сезона: обеспечение бесперебойной работы пищеблоков, компьютерной и мультимедийной техники и средств связи, а также недостаточная мощность отдельных генераторов и ограниченные запасы топлива в некоторых громадах, что сокращает время автономной работы.

Отдельным вызовом стала организация горячего питания с соблюдением норм безопасности. Заместитель начальника ОВА Евгений Кончаковский сообщил, что в течение первых двух недель учебного года в школьных столовых проводились внеплановые проверки без предупреждений, к которым присоединялись представители Госпродпотребслужбы.

Что поручили громадам

Руководителям территориальных громад поручили проверить исправность резервных источников питания, расширить запасы топлива и уделить особое внимание школам с самой короткой автономией. Департамент также напомнил о новых методических рекомендациях Министерства образования и науки о действиях учебных заведений в условиях изменения ситуации с безопасностью: на их основе громады и школы должны разработать локальные инструкции и алгоритмы реагирования для разных сценариев.

Чтобы усилить энергонезависимость, в Полтавскую область из государственного бюджета направлена субвенция в размере 22 миллиона 727 тысяч гривен — средства распределены на 19 заведений общего среднего образования в 18 громадах. В частности, в августе 2026 года в Пищанском лицее установили гибридную солнечную электростанцию стоимостью 1,608 миллиона гривен из государственной субвенции и 420 тысяч гривен из местного бюджета. Остальные объекты планируют ввести в эксплуатацию до 15 ноября.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве: в водоканале сообщили, какие адреса остались без водоснабжения.

Также Politeka рассказывала, денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: в ПФУ рассказали, как можно получать 3000 гривен ежемесячно.