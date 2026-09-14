Графики отключения света в Чернигове с 15 по 17 сентября обнародовало Черниговоблэнерго: ежедневно с 09:00 до 17:00 часть улиц города будет оставаться без электроэнергии.

Коммунальные отключения в Чернигове продолжаются и в начале новой недели — энергетики опубликовали графики отключений на 15–17 сентября.

Графики отключения света в Чернигове с 15 по 17 сентября предусматривают, что во вторник, среду и четверг без электроэнергии ежедневно с 09:00 до 17:00 будут оставаться десятки улиц города. Об этом сообщает «Черниговоблэнерго».

Какие улицы останутся без света

Самый широкий перечень отключений приходится на вторник, 15 сентября. В этот день в график попали, в частности, улицы Мира, Степана Бандеры, Героев Чернобыля, Леонида Каденюка, Соловьиная, Стародубского полка, Победы и Хлебопекарская.

В среду, 16 сентября, перечень частично повторяет вторничный — в график добавлены, в частности, улицы Кривулевская, Левка Лукьяненко, Мартына Небабы, Образования и Пятницкая.

В четверг, 17 сентября, отключения снова охватят часть улиц из предыдущих дней, а среди добавленных адресов — Цегельная, Анатолия Шкурко, Гончая, Жабинского, Ремзаводская и Шевченко.

Что делать во время отключений

Поскольку света не будет восемь часов подряд — с 09:00 до 17:00, — жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также проверить автономные источники питания. Полный перечень адресов на каждый день опубликован на официальном сайте облэнерго и ежедневно обновляется.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Черниговской области: опубликованы графики на неделю с 14 по 20 сентября.

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