Подорожание продуктов в Запорожской области зафиксировал портал «Минфин»: больше всего за месяц выросли в цене куриные яйца, а гречка подорожала незначительно.

Подорожание продуктов в Запорожской области продолжается — по данным портала «Минфин», больше всего за месяц выросли в цене куриные яйца, а гречка подорожала лишь символически.

Яйца — главный драйвер подорожания

Десяток яиц марки «Квочка» (категория С1) сейчас в среднем стоит 69,55 грн: в Auchan — 62,90 грн, в Novus — 76,19 грн. Ещё в августе средняя цена держалась на уровне 57,12 грн, так что десяток подорожал более чем на 12 гривен.

Заметнее выросли в цене яйца «Ясенсвит». Десяток (С1) в Novus продают за 70,99 грн, в Megamarket — за 78,50 грн, средняя цена составляет 74,75 грн против 59,49 грн в августе. Упаковка из 18 штук сейчас стоит 129 грн, тогда как месяцем ранее — 106,95 грн.

Гречка почти не изменилась в цене

Гречка, в отличие от яиц, держится стабильно. Килограмм сейчас в среднем стоит 76,70 грн: в Metro — 65,90 грн, в Auchan — 69,90 грн, в Novus — 71,99 грн, а в Megamarket — 99 грн. По сравнению с августом, когда средняя цена составляла 74,63 грн, крупа подорожала чуть более чем на 2 гривны.

Где выгоднее покупать базовые продукты

Разброс цен между сетями позволяет существенно экономить. Килограмм гречки в Metro стоит 65,90 грн, а в Megamarket — 99 грн: разница более 33 гривен. Десяток яиц «Квочка» в Auchan обойдётся в 62,90 грн против 76,19 грн в Novus, так что перед походом в магазин стоит сравнивать ценники.

Подорожание продуктов в Запорожской области происходит синхронно с общеукраинским трендом: средние цены «Минфина» учитывают полки сетей, которые работают и в регионе. Наиболее чувствительной для потребителей остаётся яичная группа, тогда как крупы пока дорожают умеренно.

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