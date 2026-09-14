Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 15 по 21 сентября показывает стремительное потепление: если во вторник, 15 сентября, днем будет лишь +17°, то к понедельнику, 21 сентября, воздух прогреется до +26°.

аномальный скачок температур синоптики фиксировали и неделей ранее — теперь в Днепропетровской области на новую неделю прогнозируют постепенное потепление с ощутимым перепадом температур: от +17° в начале недели до +26° в понедельник.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели с 15 по 21 сентября будут колебаться от +17° до +26°.

Во вторник, 15 сентября, будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +17°, а ночью охладится до +13°. В этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 16 сентября, облачность ожидается переменная, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +20°, ночью опустятся до +14°.

В четверг, 17 сентября, небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют. Дневная температура составит +22°, ночная — +12°.

В пятницу, 18 сентября, погода останется малооблачной и без осадков. Днем воздух прогреется до +23°, ночью температура опустится до +12°.

В субботу, 19 сентября, малооблачно, без осадков. Столбики термометров днем покажут +25°, ночью — +13°.

В воскресенье, 20 сентября, погода удержится малооблачной, осадков не будет. Днем +25°, ночью +14°.

В понедельник, 21 сентября, облачность станет переменной, без осадков. Именно в этот день ожидается пик тепла — +26° днем и +15° ночью.

Таким образом, самым теплым в Днепропетровской области будет понедельник, 21 сентября, с максимумом +26°, а самым прохладным — начало недели, вторник, 15 сентября, когда днем лишь +17°. Перепад температур за неделю составляет 9°, а осадки прогнозируют только во вторник, 15 сентября.

Из-за прогнозируемого перепада температур синоптики советуют жителям области одеваться соответственно погоде: в начале недели стоит иметь при себе более теплую одежду и зонт из-за возможных осадков, что особенно важно для людей пожилого возраста. В то же время в теплые дни, с четверга по понедельник, когда днем ожидается от +22° до +26°, лучше планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о воде.

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