Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области от УВКБ ООН предоставляется по новым правилам: с апреля 2026 года программа работает по подходу «Денежная помощь по приоритетам», а размеры выплат зависят от ситуации семьи.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области предоставляется по обновлённым правилам — с апреля 2026 года УВКБ ООН перешло от программы многоцелевой денежной помощи (MPCA) к подходу, который называется «Денежная помощь по приоритетам».

Как пояснили в представительстве УВКБ ООН в Украине, право на выплату и её размер определяются не только статусом переселенца, а сочетанием факторов уязвимости, местоположения семьи и времени перемещения.

Сколько могут получить ВПЛ в Кировоградской области

Программа разделена на четыре направления (ГДП 1–4), и у каждого свой размер помощи:

ГДП 1 — для уязвимых лиц, проживающих в пределах 0–50 км от прифронтовых громад или границы: 10 800 грн на человека сроком на 6 месяцев, можно одной выплатой;

ГДП 2 — для эвакуированных: 12 300 грн на человека единоразово, покрытие на 3 месяца;

ГДП 3 — для пострадавших от обстрелов: 12 300 грн на человека единоразово;

ГДП 4 — для наиболее уязвимых ВПЛ, находящихся в перемещении более 6 месяцев: 2 000 грн в месяц на взрослого, 3 000 грн в месяц на ребёнка или человека с инвалидностью.

Отдельная категория — люди, вернувшиеся домой в течение последних 12 месяцев, проживающие там не менее трёх месяцев и имеющие высокий уровень уязвимости: им назначают 3 600 грн в месяц в течение трёх месяцев (всего 10 800 грн одной выплатой).

Где регистрироваться

Кировоградская область входит в перечень регионов, где работают центры регистрации УВКБ ООН. Такие пункты действуют также в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Винницкой областях.

ВПЛ, соответствующие критериям, проходят собеседование с партнёрами УВКБ ООН в центре регистрации. Отдельные домохозяйства могут записаться на онлайн-регистрацию в очереди с помощью формы на сайте r2p.org.ua.

Какие документы нужны

На регистрации необходимо иметь: налоговый номер, паспорт гражданина Украины или другой документ с правильным написанием имени, справку ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого банковского счёта главного заявителя, свидетельство о рождении детей, свидетельство об опекунстве — если ребёнок под опекой, а также медицинское заключение при инвалидности.

Важно: УВКБ ООН не проводит прямой регистрации через центры для программы ГДП 4 — там помощь предоставляется только по направлению в рамках системной оценки потребностей домохозяйства.

Ранее Politeka сообщала, кто может получить 12 300 гривень как эвакуированный.