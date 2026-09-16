Дефицит продуктов в Днепропетровской области после ударов РФ по продовольственным складам беспокоит покупателей — в Днепре заметили пустые полки с сахаром, солью и крупами.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области после атак на склады стал поводом для проверки супермаркетов. Журналисты «Дніпро Оперативний» обошли несколько сетей в Днепре, чтобы посмотреть, что реально происходит на полках, и спросили экономического эксперта, грозит ли стране нехватка товаров.

В начале сентября покупатели уже замечали исчезновение части товара — макарон, круп, туалетной бумаги, мясной продукции, соков, консервов, молочки и замороженных полуфабрикатов. Больше всего от российских ударов, по словам специалистов, страдают именно продовольственные склады в Днепропетровской области.

Что на полках супермаркетов Днепра

В «Ашане» на момент визита журналистов практически не было куриных яиц, а сахар закончился полностью — осталась только соль. При этом с молочными продуктами, крупами и мукой проблем нет. Поредели и полки с маслом — в частности, исчезла «Олейна».

В одном из супермаркетов АТБ нет сахара и соли, а крупы почти закончились. Пустые полки персонал заполняет водой, энергетиками и другими товарами. С молочными продуктами и яйцами проблем нет.

В «Сильпо» молочные продукты, яйца, макароны, масло и туалетная бумага есть в неограниченном количестве, но сахар и соль отсутствуют. В «Varus» в наличии почти все товары — в частности сахар, соль, макароны, крупы и молочная продукция.

«Дефицита нет и не будет» — объяснение эксперта

Экономический эксперт Олег Пендзин подчеркнул, что то, что покупатели видят в магазинах, не является дефицитом продуктов. По его мнению, речь идет о логистических проблемах, вызванных уничтожением крупных логистических центров ударами РФ.

«Мы в прошлом году собрали 64 миллиона тонн зерна. Сейчас еще надежда на 18 миллионов. Вместе с тем есть вопрос по его хранению, поскольку элеваторы уже заполнены», — рассказал Пендзин. Он подчеркнул, что наличие зерна обеспечивает кормовую базу для производства мяса и молока, поэтому дефицита продуктов в Украине не будет.

«Если есть зерно — есть корма, соответственно будет и мясо, и молоко. Первый вывод — дефицита нет и не будет. Второй — логистические проблемы», — пояснил экономист.

Как украинцам реагировать на пустые полки

Эксперт призвал не поддаваться паническим настроениям и не скупать большие объемы продуктов. Он добавил, что панические закупки сами могут создавать нехватку товаров на полках, а запасы фруктов, которые люди скупают в больших количествах, не всегда удается использовать до потери качества.

«В Украине не будет проблем. Голода в Украине не будет», — заверил Олег Пендзин. Он отметил, что сложнее всего с товарами, требующими соблюдения температурного режима, — рыбой, мясом и молочными продуктами. А вот сахар, соль, крупы, не требующие особых условий, подвезут быстро: «Не сегодня-завтра обязательно подвезут».

Ранее Politeka сообщала, почему с полок супермаркетов исчезли товары.