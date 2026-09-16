На Николаевщине получатели государственной социальной помощи могут изменить реквизиты банковского счета, не выходя из дома. В Пенсионном фонде объяснили пошаговый алгоритм действий.

Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области и другие социальные выплаты можно и впредь получать без лишних поездок, даже если изменился банковский счет. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области напомнило, как обновить выплатные реквизиты онлайн.

Чтобы изменить реквизиты банковского счета для выплаты государственной социальной помощи, достаточно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Сделать это можно через веб-портал электронных услуг, и именно такой способ занимает меньше всего времени.

Какие выплаты можно перевести на новый счет онлайн

Через веб-портал ПФУ можно изменить реквизиты не для всех, а для отдельных видов социальной помощи. В частности речь идет о компенсациях, возмещениях и помощи лицам, пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС, выплатах людям с инвалидностью вследствие повреждений, вызванных взрывоопасными предметами, а также государственных социальных пособиях лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Отдельно в перечне — помощь по уходу за лицами с психическими расстройствами, помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, и единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня».

Как изменить реквизиты: пошаговая инструкция

Весь алгоритм состоит из шести шагов. Сначала нужно зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua), в правом верхнем углу нажать кнопку «Вход» и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Далее в личном кабинете на левой панели в разделе «Коммуникации с ПФУ» следует выбрать опцию «Заявления о назначении отдельных государственных социальных пособий». В открывшемся окне из перечня заявлений нужно выбрать «Заявление на изменение выплатных реквизитов ГСП и других пособий».

После этого необходимо заполнить онлайн-форму: выбрать название Главного управления Пенсионного фонда, в поле «Тип помощи» указать вид выплаты, которую вы получаете. Также вносятся общие данные о заявителе, данные документа, удостоверяющего личность, место регистрации и проживания.

Отдельное внимание стоит обратить на номер банковского счета — его следует указывать в международном формате IBAN, который состоит из 29 знаков. Все поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения.

Документы, которые нужно загрузить

На завершающем этапе сканируются и загружаются паспорт заявителя и идентификационный номер. Это делается через кнопку «Добавить файл». После этого нужно дать согласие на передачу и обработку персональных данных и нажать «Сформировать заявление».

Далее остается проверить данные сформированного заявления и подписать его КЭП, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». Результаты обработки заявления можно отслеживать в разделе «Мои обращения» в личном кабинете. Как сообщает Главное управление ПФУ в Николаевской области, именно так выглядит весь процесс изменения выплатных реквизитов для государственной социальной помощи.

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