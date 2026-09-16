В Днепропетровской области ввели новую систему тарифов на проезд в пригородных поездах. Стоимость билета теперь зависит от расстояния поездки — опубликована полная тарифная сетка от 30 до 150 гривен.

Бесплатное обучение для переселенцев в Днепре — не единственная новость, которая на этой неделе касается жителей региона. «Укрзализныця» обновила стоимость проезда в пригородных поездах, и теперь цена билета напрямую зависит от расстояния, которое преодолевает пассажир.

Новую тарифную сетку для пригородных перевозок в Днепропетровской области ввели, чтобы сделать ценообразование более прозрачным и удобным. Как сообщает Укрзализныця, изменения касаются именно стоимости билета в зависимости от дистанции поездки.

Сколько стоит проезд, теперь определяет пройденное расстояние. Обновленная тарифная сетка выглядит так:

проезд до 50 км — 30 гривен;

от 51 до 90 км — 55 гривен;

от 91 до 130 км — 75 гривен;

от 131 до 170 км — 95 гривен;

от 171 до 250 км — 115 гривен;

более 250 км — 150 гривен.

Самый дешевый билет — 30 гривен — предусмотрен для коротких поездок в пределах до 50 километров. Такое расстояние обычно покрывает передвижение между ближайшими населенными пунктами области. Самый дорогой тариф в 150 гривен применяют для маршрутов длиннее 250 километров.

Новая модель тарификации, по объяснению перевозчика, должна упростить расчет стоимости проезда: пассажир сразу понимает, сколько заплатит за свою поездку, а цена больше не привязана к отдельным станциям или маршрутам, а только к расстоянию.

Как узнать цену билета

Чтобы сориентироваться в стоимости, пассажиру достаточно знать расстояние поездки. Например, поездка до 90 километров обойдется в 55 гривен, а путешествие на расстояние 91–130 километров — в 75 гривен. Точную стоимость для конкретного маршрута стоит уточнять в кассах станций или в официальных сервисах Укрзализныци.

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