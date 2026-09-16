В Сумах состоится форум «Женщины в новых профессиях», где будут искать водителей, электромонтёров и IT-специалисток. Отдельно проведут ярмарку вакансий, где работодательницы представят свои компании.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области оставляется в центре внимания, но регион открывает и новую возможность для трудоустройства. В Сумах организуют форум, где работу будут искать преимущественно женщины — и речь о профессиях, где их до сих пор было немного.

Форум называется «Женщины в новых профессиях» и состоится 25 сентября в 14:00. Организует его общественная организация «Лига современных женщин», как сообщает Цукр (cukr.city), анонсировавшая событие на своей странице в Instagram. На форуме будут искать водителей грузовиков категории С, автомехаников, трактористок, электромонтёрок, IT-специалисток.

Какие профессии ищут среди женщин

Работодатели готовы общаться с кандидатками и рассказать об их подготовке и свободных вакансиях. Среди них — водительницы, автомеханики, трактористки, электромонтажницы, IT-специалистки и охранницы.

Большинство таких специальностей традиционно считают «мужскими», но дефицит работников заставляет рассматривать кандидаток, прошедших соответствующее обучение. Поэтому на форуме выступят женщины, уже освоившие эти профессии, и расскажут реальные истории о своем опыте.

Ярмарка вакансий — где трудоустроиться сразу

Помимо форума, в Сумах проведут «Ярмарку вакансий». Работодательницы смогут представить свои компании, актуальные вакансии, пообщаться с потенциальными работницами и пригласить специалисток в команды. Среди участниц — выпускницы обучающих программ «Швея», «Барбер» и «Флористика».

Как сообщают организаторы, на таких встречах можно не только презентовать себя, но и получить приглашение на собеседование или сразу обсудить условия трудоустройства. Это особенно важно для женщин, которые хотят работать по новой специальности без посредников.

Как зарегистрироваться на форум

Чтобы попасть на форум «Женщины в новых профессиях», нужно заполнить анкету по ссылке, которую организаторши разместили на своей странице в Instagram. Регистрация проходит через Google Форму — это просто и бесплатно, как анонсируют организаторы. Само событие бесплатно и поможет найти работу всем, кто зарегистрируется.

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