Доплаты для пенсионеров в Черниговской области начисляются автоматически со дня достижения соответствующего возраста — в ПФУ объяснили, какие суммы предусмотрены для разных возрастных групп и нужно ли куда-то обращаться.

Помощь ветеранам в Черниговской области — не единственная поддержка старшего поколения: доплаты для пенсионеров в Черниговской области начисляются автоматически, как только человеку исполняется 70 лет. Главное условие — размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривни.

Право на ежемесячную доплату имеют пенсионеры трёх возрастных групп. Её размер зависит от того, сколько именно лет исполнилось человеку, и растёт вместе с возрастом.

Сколько доплачивают пенсионерам за возраст

Размеры надбавки, действующие в 2026 году, установлены такие:

от 70 до 74 лет — 300 гривен ежемесячно;

от 75 до 79 лет — 456 гривен ежемесячно;

от 80 лет — 570 гривен ежемесячно.

В Пенсионном фонде обращают внимание: при достижении 75 лет доплата увеличивается не на 456 гривен, а лишь на 156. Это разница между новым и предыдущим размером — 456 минус 300 гривен, которые человек уже получал с 70-летнего возраста.

Нужно ли куда-то обращаться

Надбавка назначается автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Выплату начисляют со дня достижения соответствующего возраста.

Есть нюанс с датой рождения. Если пенсионер родился 1 числа, он получает полный размер доплаты за весь месяц. Если же день рождения приходится, например, на 20 число, доплату начислят пропорционально — только за 10 дней этого месяца, а полную сумму выплатят уже со следующего.

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