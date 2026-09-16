Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области в рамках программы «Зимняя поддержка» — 19 400 гривен на семью: рассказываем, кто имеет право на выплату и куда обращаться.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области в рамках программы «Зимняя поддержка» составит 19 400 гривен на семью. Правительство приняло решение о единовременных выплатах для уязвимых категорий населения, проживающих на прифронтовых территориях.

Деньги получат не все — помощь направлена на семьи, которые больше всего пострадали от войны. В перечень получателей входят люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи, одинокие матери, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также детские дома семейного типа и патронатные семьи.

Выплата предусмотрена одна на домохозяйство, то есть на семью, а не на каждого ее члена. Всего в прифронтовых общинах помощь должны получить более 380 тысяч семей. На реализацию программы привлечено 7,4 миллиарда гривен международной помощи, часть средств предоставили ЮНИСЕФ и Украинский Красный Крест через гуманитарный счет Министерства социальной политики.

По состоянию на сентябрь 2026 года в официальный перечень территорий боевых действий в Днепропетровщине входит 260 населенных пунктов — в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах. Именно жители этих общин, которые относятся к уязвимым категориям, могут претендовать на выплату.

Как оформить выплату

Заявление на получение «Зимней поддержки» можно подать до 30 октября 2026 года. Обращаться нужно в Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или органы местной власти. После назначения деньги поступят на банковский счет или через «Укрпочту».

Правительство обещает максимально упрощенный механизм начисления — без лишней бюрократии. Отбор получателей будут проводить на основе данных в государственных реестрах, поэтому важно, чтобы они были актуальными. Жителям советуют следить за сообщениями местных администраций, чтобы не пропустить начало приема документов.

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