Поезд №3/4 Днепр-Главный — Ужгород накопил более 11 часов опоздания и прибудет в Закарпатье только поздно вечером. В Укрзализныце объяснили, почему сбился график и когда ждать состав на конечных станциях.

Проезд в поездах Днепропетровской области недавно подорожал, а теперь пассажиры, следующие из Днепра в Закарпатье, столкнулись с новой неприятностью. Поезд №3/4 Днепр-Главный — Ужгород накопил существенное отставание от графика: на станции Бердичев его опоздание составило уже 11 часов 3 минуты.

Как сообщает издание «Новини Закарпаття» со ссылкой на сервис Укрзализныци и актуальное табло, если поезду не удастся сократить опоздание, ориентировочное время прибытия на станции Закарпатья будет таким: Воловец — в 19:58 вместо 08:58, Свалява — в 20:29 вместо 09:29, Мукачево — в 20:55 вместо 09:55. На конечную станцию Ужгород состав должен прибыть в 22:10 вместо 11:10.

Изменилось и время прибытия во Львов: по текущему прогнозу, поезд прибудет туда в 16:47 вместо 05:47 по расписанию. В Укрзализныце подчеркивают, что прогноз еще может измениться, поэтому пассажирам советуют следить за обновлениями непосредственно перед поездкой.

Причина столь значительного отклонения — ситуация с безопасностью и последствия российских атак на железнодорожную инфраструктуру. В компании объясняют: опоздание рассчитывается автоматически, поэтому во время воздушных тревог, эвакуаций и объездов оно может увеличиваться, а если поезд наверстывает время — наоборот, сокращаться.

Это не единичный случай: в начале сентября в Украине уже фиксировали массовые задержки поездов более чем на 10 часов. Из-за вражеских обстрелов графики движения в разных регионах периодически существенно сбиваются, и пассажирам приходится планировать поездки с запасом времени.

Как проверить актуальное время прибытия

Тем, кто сегодня отправляется с железнодорожных станций Закарпатья или встречает родных, рекомендуют перед поездкой повторно проверить фактическое время прибытия. Удобнее всего сделать это в официальном сервисе Укрзализныци «Поезда, которые опаздывают» — там информация об опоздании обновляется в реальном времени.

Ранее Politeka сообщала, о бесплатном обучении для переселенцев в Днепре.