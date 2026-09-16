Учебный год на Черкащине начался под звуки воздушных тревог. За две недели школьники бо́льшую часть времени провели в укрытиях, а не за партами — в черкасских школах объяснили, как организован учебный процесс и есть ли план компенсации образовательных потерь.

Обучение в школах Черкасс в этом году снова сопровождается тревогами: учебный год на Черкащине начался под звуки воздушной тревоги, и за первые две недели ученики бо́льшую часть времени провели в укрытиях, а не за партами. Руководители школ стараются сохранять оптимизм, но очный формат обучения остаётся — на этом ещё 2 сентября сделал акцент президент Владимир Зеленский.

Журналисты издания «18000» пообщались с директорами нескольких черкасских школ, чтобы выяснить, удаётся ли учителям обучать детей непосредственно в укрытиях, насколько велики образовательные потери и есть ли план их компенсировать.

Уроки прерывают: как устроено обучение во время тревог

В четверг, 10 сентября, вторую воздушную тревогу в области объявили перед первым уроком — в 08:17. Ученики черкасской школы №30 переходят в укрытие по заранее разработанному плану: у каждого класса свой маршрут, начальные классы идут через ближайший к укрытию выход, старшие — другим путём через столовую, чтобы сократить время.

Укрытие школы №30 — это единое большое помещение на 29 классов и 600 мест. На скамейках указано количество детей и название класса. Как объяснил директор Николай Базилевский, проводить здесь уроки невозможно: помещение не зонировано, а если бы оно было хотя бы зонировано, можно было бы попробовать.

Из-за постоянного прерывания уроков у учеников есть пробелы в знаниях, прежде всего по языку, математике, а также химии, физике и биологии. Если тревога застаёт на уроке, учитель даёт задание прочитать параграф и просмотреть видео, использует образовательные платформы и Всеукраинскую школу онлайн. Домашнее задание в таком случае не задают, а следующий урок начинают с обсуждения предыдущей темы.

Зонированное укрытие — ещё не гарантия уроков

Черкасская школа №20 имеет частично зонированное укрытие, но на практике это не позволяет продолжать обучение. Помещение — перестроенный подвал из нескольких комнат, соединённых длинным коридором, и когда там одновременно находятся сотни детей, организовать образовательный процесс невозможно. Директор Людмила Кита подчёркивает: в школе могут лишь организовать безопасные условия во время тревоги, а после отбоя возвращаются к обучению.

Показательный пример — вторник, 8 сентября, когда тревогу объявили около 09:00, а отбоя не было до 13:35. Дети за партами в этот день находились около часа. Питание разложили по ланч-боксам и отнесли в укрытие в несколько заходов — от первоклассников до одиннадцатиклассников. Учебные материалы учителя выкладывают на платформе Google Classroom.

Школа без собственного укрытия: аренда помещений суда

Черкасская школа №6 вообще не имеет собственного укрытия. Безопасное пространство для учеников арендовали в двух помещениях — суда и детской спортивной школы, оба на расстоянии до 500 метров. В большем одновременно находятся 300 человек, в меньшем — 50, поэтому о продолжении уроков речь даже не идёт.

Директор Андрей Горай уже ищет варианты. Планируют провести опрос и, с согласия родителей учеников 1–4 классов, в случае длительной утренней тревоги начинать и продолжать обучение прямо в укрытии — с помощью небольших флипчартов, предусмотренных программой НУШ. Старшие классы пользуются Google Classroom и материалами Всеукраинской школы онлайн.

Город пока решения не имеет: наблюдение до октября

Школьники продолжат посещать учебные заведения без изменений как минимум до октября — именно такой месяц для наблюдений дали себе в Черкасском городском совете. Рекомендаций от Министерства образования и науки Украины, как проводить учебный процесс, находясь более четырёх часов в укрытиях, пока нет.

Профильная заместительница городского головы Черкасс Анастасия Чубина отмечает: от жёлтого уровня тревоги больше всего страдают Киевская, Черкасская и Полтавская области, поэтому единого решения для всех областей быть не может. Она признаёт — нынешняя ситуация «не окей», однако не считает дистанционное обучение панацеей: дома проконтролировать, пошёл ли ребёнок в укрытие во время тревоги, невозможно.

Впрочем, зонирование уже имеют до десяти школ города. Например, в школе №34 в укрытии есть небольшие кабинеты, где ученики определённых классов продолжают обучение. А что делать большинству — как, например, Девятой гимназии, которая имеет в укрытии два больших зала на тысячу детей, — пока непонятно.

Что будет дальше с обучением в школах Черкасс

В мэрии обещают советоваться с директорами и учителями, как компенсировать образовательные потери, и нарабатывать собственные алгоритмы. Пока же школы работают по закону: во время тревоги урок останавливается, все переходят в укрытие. Педагоги ждут централизованных рекомендаций — сейчас их нет.

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