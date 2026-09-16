Из-за аварии на водопроводе без воды остались 3240 жителей Космического района Запорожья. Питьевую воду будут подвозить автоцистернами.

Отключение воды в Запорожье произошло снова — в среду утром, 16 сентября, без водоснабжения остались 3 240 жителей Космического района города.

Причиной стали аварийные ремонтные работы на водопроводе диаметром 200 мм на улице Владимира Украинца, сообщает "Справжнє" со ссылкой на КП "Водоканал". Под отключение попали 15 многоэтажных домов.

Без воды остались дома по адресам: улица Владимира Украинца, 1, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 7, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 21.

Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Автоцистерны будут работать возле домов №5 и №17 на улице Владимира Украинца.

Где взять воду

Тем, кто остался без водоснабжения, питьевую воду подвозят автоцистернами. Ближайшие точки — возле домов №5 и №17 на улице Владимира Украинца. О времени завершения ремонта коммунальщики сообщат отдельно.

Напомним, это уже не первое отключение воды в Запорожье за последние дни. На прошлой неделе из-за аварий на сетях без водоснабжения оставались жители нескольких районов города.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 10 сентября: какие дома остались без водоснабжения из-за аварии.

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