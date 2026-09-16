Подорожание продуктов в Кировоградской области снова бьет по кошелькам: по сравнению с августом 2026 года сахар и мука заметно подорожали, и это чувствуют семьи в Кропивницком и области.

Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается уже несколько месяцев, и новые данные мониторинга цен на середину сентября это лишь подтверждают. Базовые товары, без которых не обходится ни одна семья, дорожают, поэтому подсчет расходов на питание в Кропивницком и окрестных громадах вновь изменился не в пользу покупателей.

Заметнее всего в сентябре прибавил в цене сахар кристаллический. По данным портала «Минфин», который отслеживает цены в крупных сетях, средняя стоимость килограмма сахара на 15 сентября составляет 33,32 грн. В отдельных магазинах разброс заметный: в Novus кiloграмм стоит 30,99 грн, в Auchan и Metro — по 31,90 грн, а дороже всего в Megamarket, где просят 38,50 грн.

Сравнение с августом показывает четкую динамику роста: тогда среднемесячная цена килограмма сахара составляла 30,22 грн. То есть меньше чем за месяц товар поднялся примерно на 3 грн — это свыше 10% от предыдущей отметки всего за один месяц.

Подорожало и мука пшеничная. Упаковка «Хуторок» весом 1 кг теперь в среднем стоит 36,72 грн. В Novus — 34,93 грн, в Megamarket — 38,50 грн. Двухкилограммовая упаковка в среднем обходится в 72,64 грн. Для сравнения: еще в августе средние цены держались на уровне 35,88 грн за килограмм и 70,96 грн за два килограмма.

Рост касается и других продуктов базовой корзины — молочных товаров и круп, в частности твердого сыра, пшена и гречки, стоимость которых продолжает ползти вверх вслед за подорожанием сырья и логистики.

Почему дорожают продукты и чего ждать дальше

Подорожение продуктов в Кировоградской области объясняют несколькими факторами: удорожание энергоносителей, более высокая стоимость транспорта и топлива, а также сезонная динамика. Кроме того, часть муки и сахара на полках — продукция из более дорогих летних закупок сырья.

Для жителей региона практический вывод один: дешевле всего покупать базовые продукты, сравнивая ценники в конкретных сетях, ведь разница между самыми дешевыми и самыми дорогими позициями достигает нескольких гривен на каждом килограмме.

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