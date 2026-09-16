Доплаты для пенсионеров в Николаевской области предусмотрены для неработающих пенсионеров из числа военнослужащих, содержащих неработоспособных членов семьи. Размер ежемесячной надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность.

Выплаты в Николаевской области касаются нескольких категорий получателей — Пенсионный фонд разъяснил, как назначается ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам из числа военнослужащих, которые содержат неработоспособных членов семьи.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины, такое право закреплено в Законе «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы». Надбавка начисляется только тем, кто получает пенсию по инвалидности или за выслугу лет и не находится на государственной социальной помощи по возрасту.

Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших способность к труду. Пенсионеру, на содержании у которого находятся родители, супруга или супруг, дети, братья, сестры или внуки без собственных доходов, ежемесячно доплачивают 50% этого показателя — отдельно на каждого такого члена семьи.

Кто считается неработоспособным членом семьи

К иждивенцам закон относит несколько категорий. Это дети до 18 лет, а также совершеннолетние, которые не имеют права на пенсию по возрасту. В список также входят родители, супруга или супруг, дети с инвалидностью и братья, сестры или внуки, находящиеся на содержании пенсионера и в силу состояния здоровья или возраста не способные себя содержать.

Важный нюанс: если в семье двое и больше пенсионеров, каждый неработоспособный член семьи, находящийся на их общем содержании, учитывается в расчете надбавки только одному из пенсионеров — по их выбору. Дублировать выплату на одного и того же человека нельзя.

Как оформить надбавку

Для назначения помощи пенсионер обращается в Пенсионный фонд с заявлением. К нему следует приложить паспорт и идентификационный код, а также документы, подтверждающие родственные связи: свидетельство о рождении, решение суда при необходимости.

Отдельно нужно доказать факт пребывания неработоспособного родственника именно на содержании пенсионера. Порядок определен постановлением правления Пенсионного фонда от 30 января 2007 года № 3-1. Точный перечень документов зависит от конкретной ситуации, поэтому в ведомстве советуют проконсультироваться со специалистом.

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