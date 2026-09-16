В Краматорске стартовала регистрация на получение бесплатных гигиенических наборов — помощь могут оформить как жители громады, так и внутренне перемещённые лица.

В Краматорске открыли регистрацию на получение бесплатных гигиенических наборов. Помощь могут оформить как местные жители громады, так и внутренне перемещённые лица, которые сейчас находятся в городе. О старте программы сообщает издание «Бахмут IN.UA».

Чтобы попасть в список получателей, достаточно заполнить онлайн-анкету. Во время заполнения заявки можно дополнительно указать, в какой именно поддержке нуждается семья, — это позволит фонду собрать набор в соответствии с реальными потребностями.

Какую дополнительную помощь можно указать

Кроме гигиенического набора, заявители могут указать потребность в таких услугах:

консультация психолога;

консультация юриста;

услуга по уходу на дому (сопровождение социального работника).

После подачи анкеты с заявителем свяжется представитель фонда. Он уточнит указанную информацию и проверит, соответствует ли человек критериям программы. Поэтому в анкете важно оставлять актуальный номер телефона.

Куда обращаться с вопросами

Если во время регистрации или ожидания звонка возникают вопросы, можно позвонить на горячую линию фонда по номеру +38 (098) 890 33 18. Операторы подскажут детали по заполнению анкеты и срокам.

Гигиенические наборы предоставляются на безвозмездной основе. Для переселенцев, которые вынужденно покинули свои дома, это возможность получить вещи первой необходимости без дополнительных расходов, а также дополнительную консультационную поддержку психолога или юриста.