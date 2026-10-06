Доплаты для пенсионеров в Николаевской области зависят от сверхнормативного стажа — лет, отработанных сверх установленной нормы. В Пенсионном фонде объяснили формулу, по которой рассчитывается размер такой надбавки.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области могут быть заметно больше, если у человека есть сверхнормативный стаж. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области объяснили, за какие годы работы начисляется такая дополнительная выплата и от чего зависит её размер.

Сверхнормативный стаж — это годы, отработанные сверх установленной законом нормы. Для тех, кому пенсию назначили до октября 2011 года, нормой было 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. После октября 2011 года планку подняли: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

За каждый полный год сверхнормативного стажа к пенсии добавляют 1% от её расчётного размера. Однако есть ограничение: надбавка не может быть больше 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот минимум составлял 2361 гривну, поэтому один дополнительный год давал не более 23,61 гривни.

Сколько можно получить за сверхнормативный стаж

Побормула проста: количество полных лет сверхнормативного стажа умножают на 1% от пенсионного расчёта. Например, если житель Николаевской области имеет 10 таких лет, дополнительно он получает 236,1 гривни в месяц — по 23,61 гривне за каждый год.

Для работающих пенсионеров надбавку рассчитывают исходя из прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии. После увольнения доплату пересчитывают по актуальным показателям — обычно она увеличивается.

Что изменилось с 1 января

Чтобы выйти на пенсию по возрасту, теперь нужно больше стажа. С 1 января минимальный стаж для 60-летних составляет 32 года, для 63-летних — 22 года, для 65-летних — 15 лет. Те, у кого стажа больше этих норм, и получают дополнительную надбавку.

Как оформить доплату за сверхнормативный стаж

Отдельно обращаться никуда не нужно: доплату учитывают автоматически при назначении и перерасчёте пенсии. Если вы считаете, что надбавку не начисление, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ в Николаевской области или позвонить в контакт-центр по номеру 0800-503-753.

Ранее Politeka сообщала, снижение цен в Николаевской области назвало.

Также Politeka сообщала, бесплатные услуги для военных в Николаевской области: какую помощь можно получить.

Как сообщала Politeka, государственная социальная помощь в Николаевской области: в ПФУ рассказали, как изменить банковские реквизиты онлайн.