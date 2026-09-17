Доплаты для пенсионеров в Запорожской области можно получить не только к основной пенсии — государство предусмотрело отдельную социальную помощь на уход. В Пенсионном фонде рассказали, кому она назначается и какие документы нужны.

Денежная помощь в Запорожской области для людей почтенного возраста имеет ещё один формат — государственную социальную помощь на уход. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, её назначают нескольким категориям граждан, и для оформления нужен определённый пакет документов.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области регулируются постановлением Кабинета Министров Украины от 02.04.2005 № 261. Право на них имеют граждане Украины, постоянно проживающие в стране, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, а также беженцы и граждане Польши, которые находятся здесь на законных основаниях.

Кто имеет право на помощь

Помощь на уход назначают лицам с инвалидностью вследствие войны I группы, а также II и III групп — если они одинокие и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе. Отдельно право имеют ветераны войны, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Выплата доступна и пенсионерам за выслугу лет: одиноким, которые нуждаются в уходе, и лицам с инвалидностью I группы вследствие заболевания, полученного во время службы. На помощь могут рассчитывать также одинокие малообеспеченные лица, чей среднемесячный доход за последние 6 месяцев не превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных, и одинокие лица, которым исполнилось 80 лет.

Сколько платят

Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Наибольшую сумму — 100% этого минимума — получают лица с инвалидностью I группы. Одиноким лицам с инвалидностью II группы положено 50%, III группы — 40%. Столько же, 40%, предусмотрено для одиноких лиц, которым исполнилось 80 лет.

Как оформить помощь

Для оформления нужны заявление установленного образца, паспорт, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика и заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода. Малообеспеченные дополнительно подают декларацию о доходах.

Документы принимают в сервисных центрах территориального управления Пенсионного фонда в Запорожской области, а также через веб-портал электронных услуг ПФУ. После проверки документов выплату назначают, и её размер зависит от категории получателя.

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