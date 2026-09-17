Графики отключения света в Черкассах 18 сентября обнародовали в «Черкасыоблэнерго»: 18 сентября плановые отключения будут действовать в двух временных окнах — с 09:00 до 16:00 и с 08:00 до 17:00.

Графики отключения света в Черкасской области продолжаются и на этой неделе: 18 сентября энергетики будут отключать электричество на десятках улиц Черкасс и в селе Вознесенское.

Графики отключения света в Черкассах 18 сентября связаны исключительно с плановыми ремонтными и профилактическими работами на электросетях.

Об этом сообщает Черкассыоблэнерго: в четверг отключения будут длиться в двух периодах — с 09:00 до 16:00 и с 08:00 до 17:00.

Какие улицы Черкасс останутся без света 18 сентября

В областном центре без электроэнергии останутся жители улицы Гетьмана Сагайдачного (дома 12/1, 12, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 55/1) и Пастеровской (100, 102, 102/1, 141, 145, 147, 151, 153, 155, 155/1, 157, 159, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98).

Также отключения затронут улицу Б. Хмельницкого (148, 150, 150/1, 150/2, 152, 79, 81, 81/1, 83, 85, 85/1, 87) и переулок Водопарковый (33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60/1, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86).

Кроме того, свет будут выключать на улице Садовой 96, улице В. Великого 7, улице Будындустрии 1 и 3, а также на улице Чигиринской 524.

Село Вознесенское: где и когда не будет электроэнергии

Жителей села Вознесенское предупредили об отключениях на улице Центральной 1, переулке 3-й Вишневый (1, 2, 2/3, 10, 12, 12/16, 14/12, 18/15, 20/16, 24, 5/13, 6, 8) и улице Почтовой (10, 12, 14, 14/а, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 42, 44, 5, 6, 8).

Без света останутся и дома по таким адресам: улица Т. Шевченко (10, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 104), улица Вишневая (3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 21, 23, 29, 31, 33, 37) и улица Билоловского (5, 6, 61).

Что делать жителям на время отключения

Все отключения 18 сентября плановые и связаны исключительно с ремонтными и профилактическими работами на сетях. Энергетики советуют заранее подготовиться: зарядить телефоны и повербанки, иметь запас воды и фонарики, а бытовую технику выключить, чтобы избежать проблем с напряжением после восстановления питания.

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