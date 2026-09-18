Подорожание продуктов в Черниговской области продолжается — сахар, гречка и подсолнечное масло существенно прибавили в цене по сравнению с августом, тогда как цены на молоко и твердый сыр остались стабильными.

Подорожание продуктов в Черниговской области продолжается уже не первую неделю — данные портала Minfin за 18 сентября 2026 года показывают, что ряд базовых товаров снова прибавил в цене по сравнению с августом. Заметнее всего подорожали сахар, гречка и подсолнечное масло.

Сахар кристаллический сейчас стоит в среднем 33,80 гривни за килограмм, тогда как в августе средняя цена составляла 30,22 гривни. То есть за месяц товар подорожал почти на 3,6 гривни, а в самых дорогих сетях его отдают по 38,50 гривни за килограмм.

Гречка также пошла вверх. Средняя цена килограмма выросла с 74,63 гривни в августе до 77,60 гривни в сентябре. Разброс цен по магазинам заметный: от 69,50 гривни в Metro до 99 гривень в Megamarket.

Масло, молоко и сыр: где цены выросли больше всего

Подсолнечное масло заметно прибавило в цене среди бакалеи. Масло «Олейна» рафинированное объёмом 850 миллилитров теперь стоит в среднем 107,30 гривни против 100,68 гривни в августе. Масло «Щедрый Дар» аналогичного объёма обойдётся в 99,83 гривни, практически не изменившись в цене.

Мука пшеничная «Хуторок» также немного подорожала: килограмм в среднем стоит 36,72 гривни против 35,88 гривни в августе, а двухкилограммовая упаковка — 72,64 гривни.

В отличие от бакалеи, молочные продукты больше стоят на месте. Молоко «Яготинское» 2,6% жирности 900 миллилитров в среднем стоит 61,03 гривни (в августе было 59,51 гривни). Молоко «Простонаше» 1% того же объёма подорожало до 68 гривень.

Твёрдый сыр даже немного подешевел. Сыр «Звени Гора» голландский 45% весом килограмм теперь стоит в среднем 532,45 гривни, хотя в августе его отдавали по 553,02 гривни.

Что дальше с ценами

Данные Минфина фиксируют текущие цены по состоянию на утро 18 сентября. Следить за актуальными ценами на молоко можно на специальной странице портала, где показатели обновляются ежедневно.

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