Подорожание продуктов в Запорожье продолжается. По данным мониторинга index.minfin.com.ua, за последний месяц в супермаркетах заметно подорожали яйца, подсолнечное масло и некоторые виды свинины, сообщает Politeka.

Цены на базовые продукты в Запорожье снова пошли вверх, и сильнее всего это почувствовали те, кто рассчитывается за обычную продуктовую корзину. Подорожание продуктов в Запорожье заметно даже по сравнению с началом осени, ведь часть товаров магазины переписали в большую сторону за последний месяц.

Свежие цифры опубликовал финансовый портал index.minfin.com.ua, данные обновлены 17 сентября 2026 года. Они охватывают средние цены в сетях Auchan, Novus, Megamarket и Metro, поэтому позволяют сравнить, что именно и на сколько подорожало.

Яйца подорожали сильнее всего

Заметнее всего подорожали куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 сейчас стоит в среднем 70,95 грн, тогда как в августе цена держалась на уровне 57,12 грн. Яйца «Ясенсвіт» С1 по 10 штук подорожали с 59,49 до 79,25 грн. То есть за месяц десяток яиц прибавил в цене около 14–20 гривен.

Масло и бакалея

Масло подсолнечное рафинированное «Олейна» объемом 850 мл стоит теперь в среднем 107,30 гривни против 100,68 гривни в августе. Масло «Щедрый Дар» такого же объема, наоборот, немного подешевело: 99,83 гривни против 100,07, но общий уровень цен на масло остался высоким.

Мука пшеничная «Хуторок» за килограмм подорожала с 35,88 до 36,72 гривни. Сахар кристаллический подорожал с 30,22 до 33,80 гривни за килограмм, то есть на 3,58 гривни за месяц.

Свинина: что подросло больше всего

Свиная грудинка теперь стоит в среднем 218,03 гривни за килограмм, тогда как в августе было 205,75 гривни. Ошеек подорожал заметнее всего: 349,92 гривни против 314,38 в августе. Лопатка, подчеревина и ребра тоже выросли на несколько гривен за килограмм.

В целом подорожание продуктов в Запорожье сильнее всего затрагивает мясную группу и яйца. Мука прибавила в цене лишь несколько копеек, а вот яйца, свинина и масло остаются лидерами роста цен в продуктовой корзине.

Где купить дешевле

Мониторинг показывает заметный разрыв цен между сетями. Масло «Олейна» дешевле всего продают в Novus за 99,99 гривни, а дороже всего в Megamarket за 112,50 гривни. Яйца «Квочка» С1 в Auchan стоят 62,90 гривни, а в Novus уже 78,99 гривни. Сахар дешевле всего в Novus (31,89) и Auchan (31,90), а дороже всего в Megamarket (38,50). Поэтому перед походом в магазин стоит сравнить ценники в разных сетях.

Что делать, чтобы не переплатить

Чтобы не переплачивать, специалисты советуют отслеживать акции и скидки в своих супермаркетах, а продукты длительного хранения, такие как мука, сахар и масло, по возможности покупать большими упаковками во время выгодных предложений. С учётом динамики цен разумнее действовать заранее, а не в пик изменения ценников.

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