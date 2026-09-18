С сентября 2026 года житомиряне передают показания счетчиков воды по новому графику. КП «Житомирводоканал» продлило период приема данных после многочисленных обращений потребителей.

Школьное питание в Житомире проверили, а теперь водоканал взялся за удобство для жителей — с сентября 2026 года сроки передачи показаний воды в городе изменились. Житомирянам больше не нужно ориентироваться на старый график.

Новый порядок подтвердило КП «Житомирводоканал». Изменение ввели после обращений потребителей, которые просили приблизить сроки передачи показаний воды к срокам, установленным для других коммунальных услуг.

Когда передавать показания воды в Житомире

С сентября 2026 года действует новый период: приём показаний начинается 15 числа текущего месяца, а последний день — 5 число следующего месяца. То есть данные можно подавать в течение более длительного «окна», чем раньше.

Например, показания за сентябрьский расчётный период можно передать начиная с 15 сентября и вплоть до 5 октября. Старое правило, по которому показания передавали с 10 числа до конца месяца, больше не актуально.

Какие способы передачи предлагает водоканал

«Житомирводоканал» предоставляет несколько вариантов, чтобы каждый выбрал самый удобный:

Личный кабинет для населения — cpp.vodokanal.zt.ua;

Viber-бот GKH.IN.UA;

Telegram-бот GKH.IN.UA;

по телефону — 0 800 752 553.

Личный кабинет предназначен для бытовых потребителей. Через него можно работать со своим абонентским учётом онлайн без визита на предприятие.

Что делать, если возникли проблемы со счётчиком

Если прибор нужно поверить, демонтировать, установить или опломбировать, на сайте водоканала есть отдельная онлайн-заявка. Поверку счётчика специалисты рекомендуют проводить раз в четыре года.

Предприятие предлагает как отдельные услуги, так и комплексный вариант — с распломбировкой, демонтажем, поверкой, монтажом и повторным пломбированием. Снимать пломбу самостоятельно категорически нельзя — это делает только представитель водоканала.

По вопросам работы счётчика или учёта воды обращайтесь в контакт-центр: 0 800 752 553 или (0412) 52 01 12.

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