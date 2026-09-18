Житомирский горсовет снова обращается к Новогуйвинскому поселковому совету из-за долга местного коммунального предприятия за воду. По состоянию на 10 сентября 2026 года сумма задолженности достигла 10,49 млн грн.

Тарифы на воду в Житомире уже выросли до 82,23 грн за кубометр, а город тем временем не может получить оплату за оказанные услуги: долг Новогуйвинского ВЖРЕКП перед КП «Житомирводоканал» по состоянию на 10 сентября 2026 года достиг 10 млн 494 тыс. грн.

Об этом говорится в проекте решения сессии Житомирского горсовета, обнародованном 17 сентября 2026 года на сайте горсовета. Как сообщает Житомир.info, депутаты готовят обращение к Новогуйвинскому поселковому совету с требованием урегулировать задолженность за водоснабжение и водоотведение и обеспечить дальнейшие своевременные расчеты.

Общая задолженность юридических лиц перед КП «Житомирводоканал» на ту же дату составила 12 млн 295 тыс. 327 грн. Из них 10 млн 494 тыс. 259,82 грн — долг Новогуйвинского ВЖРЕКП, накопившийся вследствие систематической недоплаты в течение мая 2025 — августа 2026 годов.

Почему город вынужден реагировать

В обращении подчеркивают: несмотря на многочисленные судебные решения о взыскании задолженности, принятые в 2025–2026 годах, они остаются невыполненными не в полном объеме. Такая ситуация ставит под угрозу выполнение водоканалом договорных обязательств перед международными организациями, поэтому горсовет вынужден выделять средства на эти и другие цели из местного бюджета.

В то же время население Житомирской городской территориальной общины, как отмечают в горсовете, стопроцентно рассчитывается за услуги водоснабжения и водоотведения. То есть долг образовался не из-за жителей, а из-за неплатежей коммунального предприятия соседней общины.

Чего просит горсовет

Поскольку Новогуйвинское ВЖРЕКП является коммунальным предприятием Новогуйвинского поселкового совета, депутаты Житомирского горсовета предлагают «во избежание социальной напряженности» выделить деньги из бюджета общины для погашения существующей задолженности и обеспечить дальнейшие своевременные расчеты.

Это уже второе подобное обращение за год. В сентябре 2025 года горсовет просил Новогуйвинский поселковый совет погасить задолженность в размере 7 млн 296 тыс. 088,06 грн. Таким образом, за год долг вырос примерно на 3,2 млн грн.

Напомним, что с 1 августа 2026 года в Житомире повысили тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение до 82,23 грн с НДС за кубометр воды. Рост цен, в частности, связывают и с многомиллионными долгами потребителей-юридических лиц, которые водоканал до сих пор не может взыскать.

Ранее Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ в Житомирской области: как продлить проживание во временном жилье.

Также Politeka сообщала, детские выплаты в Житомирской области: кто и как может оформить пособие.