За год больше всего в Луцке подорожали однокомнатные квартиры — медианная цена выросла на 26% и достигла 63 тысяч долларов. Аренда тоже дорожает: за однокомнатное жилье просят в среднем 18 тысяч гривен в месяц.

Цены на жилье в Луцке снова выросли — за год больше всего подорожали однокомнатные квартиры, их медианная стоимость подскочила сразу на 26% и достигла 63 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса мониторинга рынка недвижимости ЛУН.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Заметнее всего за год выросли цены именно на небольшие квартиры. Двухкомнатное и трехкомнатное жилье дорожало значительно медленнее.

Медианные цены на жилье в Луцке такие:

1-комнатная квартира — 63 тысячи долларов (+26% за год);

2-комнатная — 69 500 долларов (+7%);

3-комнатная — 75 тысяч долларов (+2%).

Какие цены на новостройки

На первичном рынке стартовая стоимость квадратного метра уже приближается к тысяче долларов — средняя цена составляет 960 долларов. Она зависит от класса жилья.

Медианные цены за квадратный метр:

комфорт — 940 долларов за кв. м;

премиум — 960 долларов;

бизнес — 980 долларов.

Жилья эконом-класса сейчас нет в продаже в Луцке. Самыми дорогими остаются квартиры бизнес-класса, хотя разница между сегментами пока незначительна. В продаже 53 секции жилых комплексов, шесть застройщиков предлагают рассрочку, четыре — ипотеку «єОселя».

Сколько стоит аренда

Вместе с продажей дорожает и аренда квартир. По состоянию на конец августа средняя цена за однокомнатную квартиру составляла 18 тысяч гривен в месяц. Данных о двух- и трехкомнатных квартирах для полноценного анализа пока мало.

По подсчетам ЛУН, в среднем жители Луцка тратят 63% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры. Чтобы купить такое жилье, придется откладывать всю зарплату в течение 8,9 года.

Высокий спрос на жилье в западных областях Украины и дальше поддерживает рост цен как на покупку, так и на аренду.

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