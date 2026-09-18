В Черновцах во время проверки лицея №9 выявили, что стоимость школьных завтраков не покрывает расходы на сбалансированное питание детей. Черновицкому городскому совету порекомендовали пересмотреть расценки.

Цены в Черновцах в последнее время заметно изменились, а теперь в фокусе проверяющих оказалась стоимость школьных завтраков. В Черновицком лицее №9 выяснилось, что расценки на питание учеников не соответствуют расходам, необходимым для организации сбалансированного рациона.

Черновицкому городскому совету порекомендовали безотлагательно вынести на рассмотрение исполнительного комитета вопрос о пересмотре стоимости услуг по организации питания. О результатах проверки сообщили в Черновицкой областной военной администрации.

Заместитель начальника Черновицкой ОВА Оксана Сакриер озвучила конкретные цифры. Сейчас стоимость завтрака в лицее №9 составляет: 58,97 гривны — для учеников 1–4 классов, 62,02 гривны — для 5–9 классов и 66,57 гривны — для 10–11 классов.

После калькуляции расходов на обслуживание питания (без стоимости продуктов) выяснилось, что одна порция на ученика должна была бы стоить 88,78 гривны для 1–4 классов (50 грн продукты + 38,78 грн обслуживание) и 98,78 гривны для 5–11 классов (60 грн + 38,78 грн). То есть реальная стоимость блюд занижена почти на 20 гривен.

«В этом году государство выделило средства на питание всех учеников 1–11 классов. Это возможность для детей есть сбалансированную, полезную, вкусную еду в учебных заведениях. Наша общая с общинами задача — организовать этот процесс качественно и быстро реагировать на нарушения и исправлять их, ведь речь идет о здоровье наших детей», — отметила Оксана Сакриер.

Почему заниженная стоимость — это проблема

Если цена порции ниже фактических расходов, заведение либо экономит на продуктах, либо покрывает разницу из других источников. В итоге дети могут недополучать калории и питательные вещества, предусмотренные нормами для сбалансированного школьного питания.

Что будет дальше

Мониторинговые проверки организации питания учеников сейчас продолжаются и в других учебных заведениях области. После их завершения городской совет должен пересмотреть расценки, чтобы стоимость завтраков покрывала реальную себестоимость полноценного питания.

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