Графики отключения света в Кировоградской области 19 и 20 сентября затронут десятки улиц Кропивницкого: энергетики проводят плановое техническое обслуживание сетей, поэтому часть жителей останется без электроэнергии в течение рабочего дня.

Графики отключения света в Кировоградской области 19 и 20 сентября снова затронут Кропивницкий — энергетики предупредили горожан о плановых отключениях, связанных с техническим обслуживанием электрических сетей.

По данным облэнерго, свет будут отключать два дня подряд — 19 и 20 сентября, ежедневно с 08:00 до 17:00. Всего без электроэнергии на это время останутся жители почти полусотни улиц и переулков областного центра. Как сообщает сайт Кировоградоблэнерго, отключения являются плановыми и проводятся для ремонта и профилактики оборудования, а не в рамках аварийных или почасовых ограничений.

Какие улицы Кропивницкого останутся без света

В четверг, 19 сентября, в графике отключений — крупные жилые массивы. Среди главных адресов: улицы Вантажный Двор, Бобринецкий шлях, Николая Михновского, Береговая, Водогонная, Антонова, Максима Зализняка, Василия Симоненко, Светловодская, Волынская, Левка Лукьяненко, Короля Даниила и множество переулков — Санаторный, Водозаборный, Пилипа Орлика и другие.

В пятницу, 20 сентября, отключения продлятся в те же часы — с 08:00 до 17:00. Энергетики советуют жителям заранее зарядить телефоны и павербанки, а также проверить, не включены ли электроприборы, которые лучше отключить от розетки на время работ.

Куда обращаться за информацией

Если света нет вне указанного графика или в домах, которых нет в перечне, — это может свидетельствовать об аварийной ситуации. Уточнить детали можно через кол-центр Кировоградоблэнерго по круглосуточному номеру 0-800-300-552 или через личный кабинет на официальном сайте компании.

Ранее Politeka сообщала, без электричества на много часов: 17 и 18 сентября вводили графики отключения света в Кировоградской области.

Также Politeka сообщала, опубликованы графики отключения света в Кропивницком с 15 по 17 сентября.

Как сообщала Politeka, зарядите павербанки: обнародованы графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 14 по 20 сентября.