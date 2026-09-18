Графики отключения света в Черниговской области 19 и 20 сентября предусматривают плановые обесточивания ряда улиц Чернигова в дневные часы. Энергетики предупредили, когда именно и по каким адресам не будет электроснабжения.

Графики отключения света в Черниговской области на 17 и 18 сентября прошли, а уже на 19 и 20 сентября в Чернигове запланированы новые плановые обесточивания. В субботу и воскресенье без электроснабжения останутся жители ряда улиц города.

Отключения будут проводиться в оба дня в промежуток с 09:00 до 17:00. Об этом сообщает сайт Черниговоблэнерго, согласно опубликованным графикам отключений.

19 сентября без света будут преимущественно улицы, расположенные в северо-западной части города. Среди них — улицы Глуховская, Городнянская, Корюковская, Седневская, Партизанская, Садовая, Героев Чернобыля, а также переулки Сагайдак и Седневский.

В воскресенье, 20 сентября, перечень адресов дополнят еще две улицы — Волковича и Старокозарменная. Остальные адреса, обесточенные накануне, также остаются в графике отключений на это же дневное время.

Почему проводят отключения

Такие плановые обесточивания, как правило, связаны с ремонтными и профилактическими работами на электросетях. Энергетики стараются проводить их в дневные часы, чтобы как можно меньше создавать неудобств жителям в вечернее время.

Полный перечень адресов и актуальные изменения в графиках отключения света в Черниговской области жители могут уточнить на официальном сайте Черниговоблэнерго или в колл-центре компании.

Ранее Politeka сообщала, 8 часов без света в сутки: опубликованы графики отключения в Чернигове с 15 по 17 сентября.

Также Politeka сообщала, отключение света в Черниговской области: опубликованы графики на неделю с 14 по 20 сентября.