Благотворительный фонд «Стабилизейшн Суппорт Сервисез» начал предварительную регистрацию на многоцелевую денежную помощь для ВПЛ в Запорожской области — по 12 300 гривен на каждого человека.

Новая денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области объявлена благотворительным фондом — речь о многоцелевой выплате в размере 12 300 гривен на одного человека, предназначенной для эвакуированных из опасных территорий.

Фонд «Стабилизейшн Суппорт Сервисез» начал предварительную регистрацию на денежную помощь для ВПЛ в Запорожской области и на Харьковщине. Сумма финансовой поддержки составляет 12 300 гривен на каждого члена семьи, поэтому семья из нескольких человек может получить значительно большую общую выплату.

Кто имеет право на выплату

Деньги получат не все переселенцы, а только внутренне перемещенные лица, эвакуировавшиеся из определенных громад Запорожской и Харьковской областей. Программу создали для поддержки гражданских, которые покинули свои дома из-за высокого уровня опасности.

Кому отдадут предпочтение

Заявки будут оценивать по критериям приоритетности. В первую очередь средства направят тем, кто выехал из опасных зон в течение последних 30 дней, а также ВПЛ 2026 года с дополнительной уязвимостью: семьям с несовершеннолетними детьми, людям преклонного возраста, лицам с инвалидностью, одиноким людям, которые ухаживают за другими, и домохозяйствам, полностью утратившим доход.

Кому могут отказать

Основная причина отказа — получение аналогичной многоцелевой помощи от «ССС» или других благотворительных организаций в течение последних трех месяцев. Это правило действует, чтобы избежать дублирования выплат и поддержать тех, кто еще не получал средств.

Как подать заявку

Для участия нужно заполнить онлайн-форму предварительной регистрации: указать персональные данные, состав семьи и подтвердить статус ВПЛ из определенных регионов. После этого в течение 2-3 недель с заявителем свяжутся. Следует помнить: регистрация не гарантирует выплаты.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь 19 400 грн от государства: кто может получить «Зимнюю поддержку» в Запорожской области.

Как сообщала Politeka, гуманитарную помощь для ВПЛ в Запорожской области предоставляет международная организация.