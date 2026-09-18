Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 19 по 25 сентября показывает, что синоптики ожидают перепад температур до 7°: максимум +24° будет в воскресенье, а уже в среду термометры покажут лишь +17°.

Прогноз погоды на предыдущую неделю в Днепропетровской области уже предупреждал о нестабильности температур, и новый расчет синоптиков подтверждает эту тенденцию. По обновленным данным, с 19 по 25 сентября в регионе ожидается перепад дневных температур до 7°, а также возможны осадки в три дня недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться от +17° до +24°, а ночная — от +9° до +15°.

В субботу, 19 сентября, воздух днем прогреется до +23°, а ночью охладится до +13°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 20 сентября, синоптики обещают самый теплый день недели — столбики термометров днем поднимутся до +24°, ночью — до +13°. Облачность незначительная, без осадков.

В понедельник, 21 сентября, температура днем удержится на отметке +23°, ночью опустится до +15°. Облачно с прояснениями, и именно с этого дня синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 22 сентября, воздух днем охладится до +19°, ночью — до +14°. Облачно с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

В среду, 23 сентября, дневная температура опустится до самой низкой отметки недели — +17°, ночью +12°. Малооблачно, осадки также возможны.

В четверг, 24 сентября, днем столбики термометров останутся на уровне +17°, а ночью снизятся до +10°. Переменная облачность, без осадков.

В пятницу, 25 сентября, воздух днем прогреется до +18°, ночью похолодает до +9° — это самая холодная ночь недели. Малооблачно, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с дневной температурой +24°, а самым прохладным — среда, 23 сентября, когда термометры покажут лишь +17°. Общий перепад температур за неделю составит 7°. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, вторник и среду — 21, 22 и 23 сентября.

Из-за резкого перепада температур и возможных осадков в середине недели жителям области стоит одеваться по принципу «капусты» и иметь при себе зонт на понедельник, вторник и среду. Особенно это касается людей пожилого возраста и детей — вечерние и ночные температуры в конце недели опускаются до +9°, поэтому теплая одежда в эти дни не будет лишней.

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