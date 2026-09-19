В Кременчуге часть школьников могут перевести на дистанционное обучение из-за длительных воздушных тревог, которые каждый раз прерывают уроки. В мэрии рассказали, кого это коснется и что будет с питанием.

Тарифы водоканала в Полтаве выросли в 2,5 раза, а в образовании Полтавщины назрела другая перемена: школы Кременчуга меняют формат обучения из-за длительных воздушных тревог. Об этом сообщает «Кременчугская газета».

Поводом стали обращения родителей и постоянные воздушные тревоги, которые прерывают уроки. Руководительница городского департамента образования Светлана Михайленко рассказала, что возможность смены формата уже обсуждали на совещании на этой неделе: дети каждый раз спускаются в укрытие, и учебный процесс фактически останавливается.

Кого коснется дистанционка

Учеников 1–4 классов на дистанционное обучение переводить не будут — младшим школьникам учиться онлайн значительно сложнее. Оставить в очном формате предлагают и пятиклассников, у которых сейчас идет период адаптации после перехода в среднюю школу. Поэтому изменения касаются прежде всего учеников 6–11 классов.

Отдельно в мэрии обратили внимание на безопасность. Если тревога начинается, когда ребенок в школе, он идет в укрытие вместе с другими учениками и остается под присмотром педагогов. Во время дистанционного обучения ребенок может быть дома без такого присмотра.

Уроки в укрытиях — через наушники

Чтобы обучение не останавливалось, в Кременчуге готовят эксперимент в школах №5 и №26 — занятия в укрытиях будут проводить через наушники. Город рассматривает закупку bluetooth-гарнитур для учителей, которые будут вести уроки из укрытий и не будут мешать друг другу.

Что будет с питанием

Отдельный вопрос — школьное питание. Если часть учеников переведут на дистанционку, нужно решить, как организовать обеды для тех, кто остается в школе, и сохранят ли бесплатное питание льготные категории. Городской голова Виталий Малецкий подчеркнул, что этот вопрос следует решать совместно с областью и родителями.

Мэр признал, что учебный процесс сейчас фактически отсутствует из-за постоянных тревог, а ситуация в ближайшее время не улучшится. Поэтому на ближайшем заседании сессии вместе с депутатами должны принять решение, как будут учиться ученики уже на следующей неделе.

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