Дефицит продуктов в Сумской области оказался в центре внимания после того, как российские дроны дважды ударили по главному торговому центру Сум — ТРЦ «Мануфактура» — и он приостановил работу.

Риски дефицита продуктов в Сумской области снова напомнили о себе после того, как российские беспилотники повторно ударили по ТРЦ «Мануфактура» — крупнейшему торговому центру Сум. О повторном ударе сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Реактивный БПЛА попал в здание торгового центра, который после предыдущего обстрела уже закрылся для восстановительных работ. Удар вызвал возгорание, которое локализовали в условиях повторных угроз.

Впервые россияне атаковали ТРЦ ночью 9 сентября. В результате попадания беспилотника погибли три человека, еще 14 получили ранения. После этого торговый центр приостановил работу, и доступ к части продуктовых магазинов в центре города оказался ограниченным.

ТРЦ «Мануфактура» открылся в Сумах в 2013 году. Общая площадь объекта составляет 26 тысяч квадратных метров, из которых торговая — 19,5 тысячи квадратных метров. Именно здесь работали крупные продуктовые магазины и супермаркеты, поэтому закрытие центра напрямую сказалось на возможностях горожан покупать продукты.

Что говорят в городской власти о ситуации с продовольствием

Вопрос дефицита продуктов в Сумской области находится на контроле городской власти. Ситуацию с продовольствием в Сумах накануне прокомментировал исполняющий обязанности городского головы — поскольку город расположен близко к украинско-российской границе, власть отдельно заботится о защите АЗС, работе подземных школ и бесперебойных поставках продуктов в город.

Где покупать продукты, пока ТРЦ закрыт

Из-за постоянных воздушных тревог и последствий обстрелов крупные торговые площадки Сум могут временно менять график работы. Городская власть советует жителям иметь дома небольшой запас продуктов длительного хранения и питьевой воды, а также следить за официальными сообщениями о работе магазинов и рынков.

После завершения восстановительных работ и стабилизации ситуации с безопасностью торговый центр планируют вернуть к работе. Конкретные сроки восстановления пока не называются.

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