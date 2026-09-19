Житомирский городской совет готовит обращение к премьер-министру и Верховной Раде, чтобы не допустить подорожания газа для бюджетных учреждений. С 1 октября 2026 года тариф могут поднять на 57,9% — до 25 875 гривен за 1000 кубических метров.

Коммунальные тарифы в Житомирской области снова оказались под угрозой повышения — на этот раз речь о газе для бюджетных учреждений, и местные власти готовят обращение к премьер-министру и Верховной Раде.

Соответствующий проект решения сессии обнародовали на сайте городского совета 18 сентября 2026 года, сообщает издание "Житомир.info". Документ собираются направить премьер-министру и главам парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Причина — проект постановления Кабинета Министров Украины, которым с 1 октября 2026 года предусматривается повысить цену на природный газ, поставляемый бюджетным учреждениям, с 16 390 до 25 875 гривен за 1000 кубических метров. То есть тариф может вырасти сразу на 9 485 гривен, или примерно на 57,9%.

Кто уже обратился к правительству

Еще 16 сентября 2026 года состоялось внеочередное общее собрание Житомирского регионального отделения Ассоциации городов Украины. Главы общин приняли обращение к правительству и Верховной Раде с требованием не допустить повышения цены на газ для бюджетных учреждений почти на 58% без гарантированных источников полной компенсации дополнительных расходов.

"Ведь речь идет о тепле в школах, больницах, детских садах, социальных и других бюджетных учреждениях — и одновременно о способности общин финансировать безопасность, поддержку военнослужащих и ветеранов, социальную защиту и другие критически важные потребности", — подчеркивают в Ассоциации городов Украины.

Как и когда росли цены раньше

Обсуждать повышение цены на газ для бюджетных учреждений начали еще летом 2026 года. В июле Ассоциация городов Украины отказалась согласовывать соответствующий проект постановления Кабмина. Предыдущий рост — с 8 000 до 16 000 гривен за 1000 кубометров — произошел еще в 2021 году после подписания меморандума, который предусматривал для общин дополнительные поступления в объеме 4% НДФЛ.

В то же время для населения цена на газ во время военного положения не менялась. Государственная компания "Нафтогаз Украины" снова продлила тарифный план "Фиксированный" по цене 7,96 гривни за кубический метр — до 30 апреля 2027 года. Поэтому подорожание непосредственно коснется бюджетных учреждений, а не домохозяйств региона.

Что это значит для жителей области

Хотя новый тариф будут платить не напрямую жители, а местные бюджеты, рост на 57,9% может отразиться на финансировании школ, больниц, детсадов и социальных учреждений. Поэтому местные власти настаивают: если государство принимает решение, увеличивающее расходы общин перед отопительным сезоном 2026/2027 годов, оно должно быть обеспечено соответствующим финансовым ресурсом.

Ранее Politeka сообщала, школьное питание в Житомире: какие нарушения обнаружили во время проверки.

Также Politeka сообщала, денежная компенсация за потерю работы в Житомирской области: как подать заявление в Реестр убытков.

Как сообщала Politeka, бесплатное жилье для ВПЛ в Житомирской области: как продлить проживание во временном жилье.