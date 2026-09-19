Подорожание проезда в Житомире с 19 сентября коснётся пригородных автобусных маршрутов — перевозчики ещё просчитывают новую стоимость билетов, которая будет зависеть от расстояния поездки.

Подорожание проезда в Житомире с 19 сентября становится реальностью — уже с субботы пассажиры пригородных автобусов будут платить за билеты больше, но окончательную стоимость проезда перевозчики пока не озвучили.

О будущем повышении цен журналистам Суспільного рассказал перевозчик Аркадий Савицкий. Новая цена, по его словам, будет зависеть от расстояния маршрута, поэтому сколько именно будет стоить тот или иной билет, станет известно только после завершения расчётов.

Для ориентира журналисты пообщались с пассажирами маршрута №115, который курсирует до Озерного. Сейчас полная поездка там обходится в 35 гривен, а одна остановка стоит 20 гривен. Какой станет эта цена после 19 сентября, перевозчик пока не сообщает.

Причиной очередного пересмотра тарифов называют рост расходов на работу транспорта: дорожают топливо, масла, фильтры и другие расходные материалы. Чтобы сократить затраты, в часы пик на линию выпускают более вместительные автобусы, в остальное время — поменьше, а в выходные часть рейсов вообще отменяют.

Кто устанавливает тарифы и когда появятся цены

В департаменте регионального развития Житомирской ОВА пояснили: сам департамент тарифы на пригородные перевозки не формирует. Поэтому пассажирам придётся ждать окончательных расчётов перевозчиков для конкретных расстояний — именно они определят, сколько придётся платить на каждом маршруте.

Маршрут №115 до Озерного дорожает не впервые. В декабре 2025 года проезд от Житнего рынка до Озерного обходился в 25 гривен, и перевозчик уже тогда предупреждал о пересмотре тарифов. Сейчас полная поездка по этому направлению стоит 35 гривен — и с 19 сентября сумма снова вырастет.

Ранее Politeka сообщала, подорожание проезда в Житомирской области: перевозчики предупредили о повышении цены.

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