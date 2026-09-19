Подорожание продуктов в Сумской области продолжается: свежие данные мониторинга цен по состоянию на 18 сентября показывают, что базовая продуктовая корзина в магазинах снова стала дороже по сравнению с августом.

Подорожание продуктов в Сумской области продолжилось и в сентябре — по данным мониторинга цен Минфина, часть базовых товаров в магазинах снова подорожала по сравнению со средними показателями августа.

Подсолнечное масло «Олейна» (850 мл) в сентябре стоит в среднем 107,30 грн, тогда как в августе ценник составлял 100,68 грн. Рафинированное масло «Щедрый Дар» (850 мл), напротив, почти не изменилось: 99,83 грн против 100,07 грн месяцем ранее.

Пшеничная мука «Хуторок» (1 кг) подорожала с 35,88 до 36,72 грн, а упаковка на 2 кг — с 70,96 до 72,64 грн. Килограмм кристаллического сахара теперь в среднем стоит 33,80 грн против 30,22 грн в августе — рост оказался заметным.

Самый большой скачок показали куриные яйца. Десяток «Квочка» (категория С1) подорожал с 57,12 до 70,95 грн, а «Ясенсвит» (С1, 10 шт) — с 59,49 до 79,25 грн. Упаковка из 18 яиц «Ясенсвит» теперь стоит 129,00 грн против 106,95 грн в августе.

Свинина также подорожала: грудинка выросла с 205,75 до 218,03 грн за кг, ошеек — с 314,38 до 349,92 грн, а подчеревина — с 218,14 до 240,30 грн. Самым дорогим остается ошеек, самой доступной — грудинка.

Как сэкономить на покупках

Мониторинг Минфина показывает не только среднюю цену, но и ценники по отдельным сетям. Например, десяток яиц «Квочка» (С1) в сентябре можно найти от 62,90 до 78,99 грн в зависимости от магазина — разница достигает 16 грн. Поэтому перед покупкой стоит сверять стоимость в нескольких точках или в приложениях сетей.

Ранее Politeka сообщала, риски дефицита продуктов и бензина в Сумской области: какая ситуация в магазинах и АЗС.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Сумской области 18 сентября: в водоканале сказали, какие дома останутся без воды.