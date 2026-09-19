Подорожание продуктов в Одесской области заметнее всего в ценах на сахар и пшено — именно они за последний месяц прибавили больше всего. Свежий мониторинг цен в крупных сетях опубликовал Минфин.

Подорожание продуктов в Одессе теперь касается не только мяса и рыбы, но и базовой продуктовой корзины. Согласно мониторингу цен Минфина по состоянию на 18 сентября 2026 года, сильнее всего за месяц подорожал сахар.

Средняя цена килограмма кристаллического сахара теперь составляет 33,80 гривны — против 30,22 гривны в августе, то есть сразу на 11,8% больше. Разброс между сетями заметный: в Novus и Auchan сахар держится на уровне 31,89–31,90 гривны, а в Megamarket его продают уже по 38,50 гривны.

Второе место по темпам подорожания — пшено. Килограмм крупы в среднем стоит 58,20 гривны, хотя еще в августе было 53,10 гривны, то есть рост на 9,6%. Дешевле всего пшено сейчас в Auchan (50,90 гривны), тогда как в Megamarket ценник достигает 65,50 гривны.

Заметно прибавило в цене и подсолнечное масло. Бутылка рафинированной «Олейны» объемом 850 мл теперь стоит в среднем 107,30 гривны против 100,68 гривны в августе (+6,6%). В Novus ее продают по 99,99 гривны, а в Megamarket — уже 112,50 гривны.

Что подорожало меньше всего, а что упало в цене

Молоко и мука прибавили умеренно. Бутылка «Яготинского» 2,6% объемом 900 мл стоит в среднем 61,03 гривны (в августе — 59,51 гривны), а килограмм пшеничной муки «Хуторок» — 36,72 гривны против 35,88 гривны месяц назад.

Зато твердый сыр за месяц даже немного подешевел: килограмм «Звени Горы» голландского 45% теперь в среднем стоит 532,45 гривны, хотя в августе цена составляла 553,02 гривны. В Megamarket этот сыр можно найти по 471 гривне, тогда как в Metro ценник достигает 581,36 гривны.

Как сэкономить на продуктах

Подорожание продуктов в Одесской области заставляет сравнивать ценники: разрыв между сетями на один и тот же товар достигает 15–20%. Выгоднее всего сейчас искать акции на сахар, пшено и масло, а также обращать внимание на большие упаковки муки и крупы.

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