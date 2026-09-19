Денежная помощь в Харьковской области, новая программа с 19 сентября, открывает онлайн-регистрацию. Единовременно на человека можно получить 10 800 гривен от Эстонского совета по делам беженцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области от Эстонии дополняется новым этапом: Эстонский совет по делам беженцев в Украине открывает регистрацию на денежную помощь по приоритетам (ДПП). Программа охватит жителей линии фронта сразу в пяти областях — Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской.

Регистрация на денежную помощь в Харьковской области и других регионах продлится с 10:00 субботы 19 сентября до 18:00 воскресенья 20 сентября 2026 года. Подать заявку можно онлайн — это предусмотрено для людей, проживающих в труднодоступных районах вблизи линии соприкосновения.

Сколько выплатят и кто имеет право

Размер помощи составляет 10 800 гривен на одного человека — единовременный денежный перевод, покрывающий базовые нужды на 6 месяцев. Деньги можно потратить на еду, питьевую воду, средства гигиены, транспорт, одежду и обувь. Выплата полностью бесплатная, не облагается налогом и не влияет на пенсию или другие социальные выплаты.

Помощь назначают главе домохозяйства — человеку, который ведет общее хозяйство, бюджет и питание вместе с близкими. Дети до 18 лет не могут получить выплату самостоятельно. Получить её можно переводом на IBAN-счет, в отделении банка или Укрпошты, а для самых уязвимых предусмотрена адресная доставка.

Какие документы нужны

Для регистрации заранее подготовьте: паспорта или ID-карты всех членов домохозяйства (для детей до 14 лет — свидетельства о рождении), налоговые номера для всех от 14 лет, документы, подтверждающие уязвимость (справка ВПЛ, инвалидность, многодетность, статус одинокой матери или отца и т. д.), а также банковские IBAN-реквизиты (UA + 27 символов) с подтверждением.

Что делать, если отказали

Не все заявители гарантированно получат помощь: ресурсы ограничены, и преимущество отдают домохозяйствам с более острыми потребностями. Отказать могут также тем, кто уже получал аналогичную выплату, или подал неполные данные. Обжаловать решение можно по телефону горячей линии 0-738-617-998 (пн–пт, с 09:00 до 12:00). При подаче важно включить геолокацию на устройстве — заявки без данных о местоположении могут отклонить.

Ранее Politeka сообщала, денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто может претендовать на новую выплату.

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