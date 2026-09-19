Денежная помощь в Черниговской области станет доступной для переселенцев: в Сновской громаде открыли предварительную регистрацию на унифицированную выплату в размере 12 300 гривен на человека.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области стала еще доступнее — в Сновской громаде открыли предварительную регистрацию на унифицированную выплату в размере 12 300 гривен на человека.

Денежная помощь в Черниговской области по этой программе предназначена для покрытия неотложных нужд домохозяйства. Речь идет о продуктах питания, лекарствах, оплате коммунальных услуг, средствах гигиены и других первоочередных расходах — в зависимости от индивидуальных потребностей конкретной семьи.

О старте регистрации сообщает официальный сайт Сновского городского совета. Претендовать на выплату могут люди, которые в течение последних 30 дней переехали из зоны 0–20 километров от линии соприкосновения и сейчас фактически проживают на территории Сновской громады Черниговской области.

Речь идет о двух категориях переселенцев: тех, кого эвакуировали организованно — правительством, гуманитарными партнерами, общественными организациями или волонтерскими группами, — а также тех, кто выехал из опасной зоны самостоятельно из-за угрозы безопасности и достоинству.

Как зарегистрироваться на выплату

Регистрироваться должен один человек от домохозяйства — для этого нужно заполнить онлайн-анкету. Помощь рассчитывается на каждого члена семьи, однако обязательным условием является подтверждение статуса внутренне перемещенного лица у каждого получателя.

После предварительной регистрации тем, кто соответствует указанным критериям, отправят СМС-сообщение или позвонят представители ОО «ЛАМПА» с приглашением на физическую регистрацию. При этом регистрация не гарантирует получение помощи.

С вопросами можно обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по номерам: 0 (800) 33-60-13 (бесплатно для жителей Украины), +38 (067) 131-69-80, +38 (050) 051-85-94.

Проект реализует ОО «ЛАМПА» при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии и координации Help — Hilfe zur Selbsthilfe Ukraine через Программу локализации Help.

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