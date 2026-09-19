Подорожание проезда с 22 сентября в Одесской области вводит «Укрзализныця»: в пригородных поездах начнёт действовать шестизоновая система тарифов с фиксированной ценой за зону, а не за каждый километр.

Подорожание проезда в Одесской области с 22 сентября вводит «Укрзализныця» — в пригородных поездах вместо оплаты за каждый километр будет действовать новая шестизоновая система тарифов с фиксированной стоимостью за зону.

В компании объяснили, что нынешняя ситуация с пригородными перевозками крайне сложная: ряд администраций постоянно не платит за перевозку льготников, а себестоимость тянут вверх подорожание электроэнергии, топлива и других ресурсов за последние годы.

Новые тарифы: сколько будет стоить проезд в зависимости от расстояния

По новой сетке в «Укрзализныце» назвали такие цены:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

свыше 250 км — 150 грн.

Каждая зона охватывает определённое расстояние, поэтому независимо от того, сколько километров в её пределах проехал пассажир, будет действовать фиксированная стоимость проезда. Пассажиры, которые ездят на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, повышения стоимости вообще не почувствуют.

Когда и где вводят новые тарифы

Нововведение внедряют постепенно. С 15 сентября они уже действуют в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, а с 22 сентября — в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях. Впоследствии шестизоновая система заработает в других регионах Украины.

Что изменится для пассажиров из Одесской области

В «Укрзализныце» уверяют, что изменения позволят частично сократить убытки от пригородных перевозок без существенного повышения стоимости проезда. Компания обещает сохранить существующие пригородные сообщения и остановки, а высвобожденные средства направить на ремонт и модернизацию пригородных поездов.

Таким образом, подорожание проезда с 22 сентября в Одесской области сильнее всего затронет тех, кто преодолевает короткие расстояния: минимальная стоимость билета теперь составит 30 гривен независимо от фактического количества километров в пределах первой зоны.

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