Подорожание проезда в Одесской области с 22 сентября вводит «Укрзализныця» — в пригородных поездах вместо оплаты за каждый километр будет действовать новая шестизоновая система тарифов с фиксированной стоимостью за зону.
В компании объяснили, что нынешняя ситуация с пригородными перевозками крайне сложная: ряд администраций постоянно не платит за перевозку льготников, а себестоимость тянут вверх подорожание электроэнергии, топлива и других ресурсов за последние годы.
Новые тарифы: сколько будет стоить проезд в зависимости от расстояния
По новой сетке в «Укрзализныце» назвали такие цены:
- до 50 км — 30 грн;
- 51–90 км — 55 грн;
- 91–130 км — 75 грн;
- 131–170 км — 95 грн;
- 171–250 км — 115 грн;
- свыше 250 км — 150 грн.
Каждая зона охватывает определённое расстояние, поэтому независимо от того, сколько километров в её пределах проехал пассажир, будет действовать фиксированная стоимость проезда. Пассажиры, которые ездят на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, повышения стоимости вообще не почувствуют.
Когда и где вводят новые тарифы
Нововведение внедряют постепенно. С 15 сентября они уже действуют в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, а с 22 сентября — в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях. Впоследствии шестизоновая система заработает в других регионах Украины.
Что изменится для пассажиров из Одесской области
В «Укрзализныце» уверяют, что изменения позволят частично сократить убытки от пригородных перевозок без существенного повышения стоимости проезда. Компания обещает сохранить существующие пригородные сообщения и остановки, а высвобожденные средства направить на ремонт и модернизацию пригородных поездов.
Таким образом, подорожание проезда с 22 сентября в Одесской области сильнее всего затронет тех, кто преодолевает короткие расстояния: минимальная стоимость билета теперь составит 30 гривен независимо от фактического количества километров в пределах первой зоны.
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