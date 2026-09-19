Дефицит продуктов в Запорожье на фоне российских ударов по логистике вызывает беспокойство горожан, поэтому журналисты проверили реальную ситуацию на полках магазинов города.

Дефицит продуктов в Запорожье после атак на логистику активно обсуждают в городе из-за фото пустых полок, которые распространяются в соцсетях. Журналисты Inform.zp.ua решили выяснить, действительно ли товары исчезают из супермаркетов, и обошли несколько магазинов.

Самые громкие заявления о пустых полках появились на фоне российских ударов по складской и логистической инфраструктуре. Тем временем реальная картина по сетям оказалась не такой драматичной, как её подают в соцсетях.

В «Траш» на бульваре Шевченко на момент проверки были в наличии макароны, консервы, фрукты, овощи и масло. Однако сахара и круп на полках не оказалось. В то же время в АТБ в Заводском районе все основные продукты были на месте, и такая же ситуация зафиксирована в АТБ возле остановки ЗАлК.

Есть ли реальный дефицит

В «Сильпо» на проспекте Металлургов пустых полок с основными продуктами тоже не заметили. То есть отдельные категории товаров в некоторых магазинах действительно могут временно отсутствовать, но говорить об общем дефиците продуктов в Запорожье оснований нет.

На поставки влияют российские атаки на склады. В частности, 2 июля в результате удара были повреждены складские помещения одного из магазинов, а 28 августа российские войска атаковали склады продовольственной инфраструктуры в Запорожье.

Нужно ли делать запасы

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий 1 сентября заявил, что Украина имеет достаточные запасы продовольствия для внутреннего рынка, а логистические цепочки адаптируются к атакам РФ. Он подчеркнул, что оснований увеличивать домашние запасы сейчас нет.

«Надо иметь минимальный запас. Предпосылок иметь больше, чем месячный запас, нет», — отметил Высоцкий. То есть рекомендованный базовый запас продуктов примерно на месяц остаётся актуальным, а создавать запасы на длительный срок не советуют.

Что с ценами

Перестройка логистики может повлиять на цены. По оценке Министерства аграрной политики и продовольствия, продукты питания в среднем могут подорожать максимум примерно на 2,5%. Это общая оценка по всем продовольственным товарам, а цены на отдельные продукты могут меняться по-разному.

Отдельной категорией остаётся рыбная продукция, которая в значительной степени зависит от импорта — его доля в потреблении превышает 80%. При этом долгосрочного дефицита этой продукции не ожидают: логистика через пункты пропуска на границе работает.