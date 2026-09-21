Денежная помощь в Херсонской области доступна по программе соцзащиты на 2026 год — её получателями становятся раненые гражданские, переселенцы и семьи погибших. Рассказываем, кто и как может оформить выплаты.

Нова грошова допомога в Херсонській області доступна переселенням через программу соцзахисту населення на 2026 рік. Виплати та матеріальну підтримку передбачено для мешканців громад Херсонського району, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Як повідомляє Херсонська районна військова адміністрація,та найширший перелік категорій передбачено в одній із громад району — Білозерській. Її програму соціального захисту на цей рік затверджено розпорядженням начальника сільської військової адміністрації №743 від 19 грудня 2025 року.

Кому призначать матеріальну допомогу

Програма Білозерської територіальної громади передбачає одноразову та регулярну матеріальну допомогу для кількох категорій. Ідеться про цивільних поранених, у тому числі в переміщених осіб (ВПО), а також членів сімей цивільних, які загинули внаслідок зброї агресії РФ.

Окремо підтримку отримують мешканці громад, які опинилися у скрутному становищі через непередбачувані обставини. Передбачено також одноразову матеріальну допомогу звільненим з полону, що мають статус цивільного полонено.

Яка саме допомога надається

Орім грошових виплат, населенню громади розподіляють гуманітарну підтримку. З початку 2026 року Білозерська селищна рада отримала від місцевих організацій бутильовану воду, продукти харчування, гігієнічні набори, генераторів, вогнегасиники, будівельні матеріали та хлібну продукцію.

Грошова допомога для ВПО в Херсонській області не обмежується однією громадою. У районі діють координаційний центр «Вільні разом», де переселенці можуть отримати юридичну та психологічну дозомогу, продуктові набори та консультації з працевлаштування й охорони здоров'я.

Куди звертатися для оформлення

Мешканці Білозерської громади можуть подати звернення чи заяву за гарячою лінією +380 (095) 467-51-80 або електронною поштою vabilozerka@khoda.gov.ua. Заявку можна подати й письмовим зверненням через портал Херсонської обласної адміністрації.

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