Доплаты для пенсионеров в Черниговской области начисляются автоматически, когда человеку исполняется 70, 75 или 80 лет. Размер надбавки растет по возрастным этапам — от 300 до 570 гривен, и обращаться для этого в Пенсионный фонд не нужно.

Возрастная надбавка к пенсии на Черниговщине начисляется автоматически — как только человеку исполняется 70, 75 или 80 лет, размер ежемесячной выплаты растет без каких-либо обращений в Пенсионный фонд.

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, возрастную доплату получают пенсионеры после достижения 70, 75 и 80 лет. При этом с 1 января 2026 года общий размер пенсионной выплаты не может превышать 10 340,35 гривни.

Сумма надбавки зависит именно от возраста человека. Пенсионерам от 70 до 74 лет ежемесячно добавляют 300 гривен, от 75 до 79 лет — 456 гривен, а тем, кому исполнилось 80 лет, — 570 гривен.

Почему после 75 лет добавляют не 456, а лишь 156 гривен

Больше всего вопросов у пенсионеров возникает именно здесь. Человек, который уже получал надбавку 300 гривен после 70 лет, при достижении 75 лет получит дополнительно не 456, а лишь 156 гривен. Предыдущая надбавка никуда не исчезает: к 300 гривен просто доначисляют остаток, поэтому общая сумма возрастной доплаты достигает 456 гривен.

По той же логике работает и переход на уровень 80 лет: выплату «подтягивают» до 570 гривен с учетом уже начисленных сумм.

Как получить возрастную надбавку

Отдельно оформлять доплату не нужно — ее назначают автоматически со дня достижения соответствующего возраста. Если пенсионер родился, например, 20 числа, за первый месяц доплату начислят пропорционально количеству дней после дня рождения, а полный размер надбавки будут выплачивать уже со следующего месяца.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Черниговской области: кто получит дополнительно от 300 до 570 гривен.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Черниговской области: как оформить надбавку через Пенсионный фонд.