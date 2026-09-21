Графики отключения света в Кропивницком с 22 и 23 сентября предусматривают плановые отключения десятков улиц из-за технического обслуживания сетей. Проверьте, попал ли ваш адрес в список.

Графики отключения света в Кировоградской области на новую неделю уже опубликованы, и часть Кропивницкого 22 и 23 сентября временно останется без электроэнергии из-за плановых работ на оборудовании.

Графики отключения света в Кропивницком с 22 и 23 сентября касаются преимущественно технического обслуживания линий и подстанций, поэтому отключения будут длиться в рабочие часы — в основном с 08:00 до 17:00.

Об этом сообщает «Кировоградоблэнерго» на официальном ресурсе плановых отключений.

22 сентября: адреса и часы

Во вторник, 22 сентября, с 08:00 до 17:00 запланировано техническое обслуживание сетей. Свет пропадет на переулках Товарный (дом 1), Тепличный (1, 3, 4, 6, 7, 8), Харитины Пекарчук (5, 9, 9а), Санаторный 1-й (3–8, 10, 12, 13, 15), Санаторный 2-й (3–5, 7–16), Луневский (11), Санаторный 3-й (4), Профилакторный (9, 11).

Также без электричества будут улицы Поповича (3, 7, 7а, 1б, 13, 14, 17, 20, 26), Елены Бурьяновой (6), Руслана Слободянюка (160), Грузовой Двор (13), Садовая (90К–114А, 143), Бобринецкий шлях (58/49, 60/32), пер. Санаторный (14/2–53А), Николая Михновского (93), Береговая (1–35А, 154), Водопроводная (1–89), пер. Анатолия Авдиевского (14–24/23), пер. Водосборный (4–74), Антонова (2А–70), Максима Зализняка (31/2, 35), тупик Береговой (18/1–162), пер. Раздельный 1-й (2–20), пер. Пилипа Орлика (47–77в), Уютная (35/6–68) и другие.

В эти же сутки есть и сокращенные интервалы. С 09:00 до 13:00 отключат улицы Гурбенскую (1/14–35), Киевскую (63–118), Руслана Слободянюка (106/25–136), Барболина (50–87). С 12:00 до 17:00 без света останутся улицы Парковая (1–2а) и Яблоневая (3–16).

23 сентября: что изменится

В среду, 23 сентября, с 08:00 до 17:00 техническое обслуживание повторится на большинстве тех же адресов. Без света останутся пер. Товарный (1), Тепличный (1–8), Харитины Пекарчук (5–9а), Санаторный 1-й (3–15), Санаторный 2-й (3–16), Луневский (11), Санаторный 3-й (4), Профилакторный (9, 11), Садовая (90К–143), Бобринецкий шлях (58/49, 60/32), Николая Михновского (93), туп. Киевский (1–11), Тепличная (4–60), Светланы Барабаш (20–47), Дорогого Семена (13–28) и многие другие.

С 09:00 до 13:00 в среду отключат улицы Гурбенскую (1/14–35), Степана Чобану (3–26), Березовую (8, 17), Вадима Высочина (1/71), Героев-земляков (24–42). Отдельно длительные работы по капремонту запланированы на улицах Левка Мациевича (1А) и Каштановой (1–72) — света может не быть с 09:00 до 18:00, в том числе в селе Нове.

Что делать, если попали в график

Жителям советуют заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, а также убрать из розеток чувствительную технику перед началом работ. После завершения обслуживания напряжение подают автоматически, поэтому никуда обращаться не нужно. Если света нет заметно дольше указанного времени, стоит позвонить в кол-центр «Кировоградоблэнерго» по номеру из портала плановых отключений.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кропивницком 20 и 21 сентября.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 19 и 20 сентября.