Денежная помощь в Одесской области — благотворительный фонд «Деполь Украина» открыл регистрацию на целевую финансовую поддержку до 78 000 гривен для основания или развития собственного дела.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области снова доступна — благотворительный фонд «Деполь Украина» начал регистрацию на получение целевой финансовой помощи в рамках программы «Стабильный доход — стабильное жильё».

Программа направлена на поддержку людей из уязвимых групп, которые проживают в Одесской области и хотят восстановить средства к существованию через основание или развитие собственного дела. Максимальный размер помощи — до 78 000 гривен.

Кто может подать заявку

Получить поддержку могут лица, проживающие в Одесской области и имеющие действующий или планируемый бизнес. Обязательное условие — регистрация ФОП. Приоритет отдаётся внутренне перемещённым лицам и другим уязвимым категориям: одиноким родителям, воспитывающим ребёнка или детей, многодетным семьям, людям с инвалидностью или тем, кто ухаживает за таким человеком, опекунам недееспособных лиц, а также людям в возрасте от 60 лет.

На что можно потратить средства

Помощь является целевой, поэтому использовать её можно лишь на конкретные нужды: приобретение производственного и рабочего оборудования, техники или инструментов для старта либо развития дела — например, профессиональную технику, швейное или кухонное оборудование, специализированные инструменты. Также предусмотрена оплата услуг по настройке и подключению оборудования и закупка расходных материалов для работы (до 20% от бюджета гранта).

В то же время средства не покрывают строительство, аренду помещений, коммунальные услуги, рекламу, зарплаты, налоги, топливо или погашение долгов.

Как оформить заявку

Регистрация проходит через онлайн-форму по ссылке forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Подать её нужно до 30 сентября 2026 года. В фонде подчёркивают: подача заявки обязательна, но не гарантирует выделения помощи, ведь отбор прозрачен и базируется на соответствии критериям Положения.

Контактный телефон для уточнения деталей — 095 245 25 67 (только в рабочее время).

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