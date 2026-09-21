Начало отопительного сезона в Харьковской области в 2026 году будут определять не по календарю, а по фактической погоде. Решение о подаче тепла принимают органы местного самоуправления согласно постановлению Кабмина №830.

Компенсации на ремонт жилья в Харьковской области уже выплачивают жителям, а осенью на повестку дня возвращается еще один вопрос — когда включат отопление. Батареи станут теплыми не по календарной дате, а по фактической погоде.

Начало отопительного сезона в Харьковской области в 2026 году регулируют общие для страны правила. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления.

Главный критерий — температура воздуха. Отопление должно подаваться, когда в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8°C или ниже. То есть запуск тепла определяет именно затяжное похолодание, а не первая ночная прохлада.

В то же время короткое похолодание не означает автоматического запуска отопления по всей области. Если температура быстро возвращается к более высоким отметкам, отдельные громады могут принимать решение о старте тепла с учетом фактической погоды и местных условий.

На то, когда в Украине и в Харьковской области начнут отопительный сезон 2026–2027, влияют три фактора: температура осенью, состояние энергосистемы и готовность громад. При этом учитываются климатические условия и требования соответствующих нормативных документов.

Что стоит знать жителям

Точную дату включения тепла в конкретном доме объявляет местная власть вместе с теплоснабжающими предприятиями. Решение о начале отопительного сезона в Харьковской области принимают после того, как среднесуточная температура держится на уровне +8°C или ниже в течение трех суток подряд.

Жителям советуют следить за сообщениями местного совета и теплоснабжающих предприятий, а также подготовить жилье к старту сезона: проверить батареи, не закрывать их мебелью и не перекрывать стояки, чтобы тепло равномерно распределялось по квартире.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Харьковской области: кто получит надбавку за сверхнормативный стаж.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь в Харьковской области: кто и как может получить продуктовые наборы.