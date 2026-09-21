Из-за аварии на водопроводных сетях 21 сентября без воды остались жители двух полтавских улиц. Водоснабжение обещают восстановить после завершения ремонтных работ.

Отключение света в Полтавской области 21 и 22 сентября дополнилось еще одной коммунальной проблемой — в Полтаве сразу несколько улиц остались без холодной воды из-за аварии на водопроводных сетях.

Как сообщили на странице «Полтававодоканала», 21 сентября водоснабжение прекратили по двум адресам. Без воды временно сидят жители домов на улице Карьерной и улице Митрополита Феофила.

Причиной остановки подачи воды стала авария на сетях — о ее характере и масштабе повреждений коммунальщики деталей не раскрыли. На месте уже работают аварийные бригады, которые устраняют повреждение на водоводе.

Когда вернут воду

В «Полтававодоканале» отметили, что водоснабжение возобновят сразу после завершения ремонтных работ. Точное время окончания работ на предприятии не называют — график зависит от сложности аварии и состояния труб.

Что делать жителям

Жителям улиц Карьерной и Митрополита Феофила рекомендуют сделать запас воды для бытовых нужд. Актуальную информацию о восстановлении подачи стоит отслеживать на официальных страницах «Полтававодоканала» или по телефону аварийно-диспетчерской службы предприятия.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве 16 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.