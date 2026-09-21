Денежная помощь в Николаевской области по программе «Зимняя поддержка» предусмотрена для жителей территориальных громад, где велись боевые действия. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, куда подавать заявление на её получение — в ПФУ или в территориальную громаду.

Помощь ветеранам в Николаевской области уже собрана на онлайн-карте услуг, а теперь Пенсионный фонд Украины разъяснил, куда подавать заявление на единовременную денежную выплату «Зимняя поддержка» жителям громад, где шли боевые действия.

Денежная помощь в Николаевской области по программе «Зимняя поддержка» введена постановлением Кабинета Министров Украины № 1084 от 3 сентября 2026 года, сообщает Пенсионный фонд Украины. Выплаты охватывают жителей восьми областей — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской, которые фактически проживают в территориальных громадах, определённых двумя перечнями.

Куда именно обращаться, зависит от того, к какому перечню относится населённый пункт. Жителям громад из первого перечня заявление принимают сразу по трём каналам: через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Для громад, определённых вторым перечнем, путь другой — заявление подают непосредственно в сельский, поселковый или городской совет.

Кто относится к уязвимым категориям

«Зимнюю поддержку» направят уязвимым категориям населения: это лица с инвалидностью, получатели жилищных субсидий, пенсионеры, семьи, которые получают помощь на детей, а также переселенцы, которым выплачивают помощь на проживание ВПЛ.

Уточнить, к какому перечню относится именно ваша громада, можно в контакт-центре Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753 (бесплатно со стационарных телефонов) или по телефонам (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. Денежная помощь в Николаевской области оформляется только по одному из соответствующих каналов — в зависимости от перечня вашей громады.

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