Графики отключения света в Черкассах 22 и 23 сентября затронут ряд улиц в разных районах города. Энергетики проведут плановые ремонтные работы, поэтому жителям части домов стоит заранее подготовиться.

Графики отключения света в Черкасской области на 22 и 23 сентября предусматривают плановые отключения ряда жилых домов и частных домовладений областного центра.

Работы выполнят специалисты энергокомпании на воздушных линиях и трансформаторных подстанциях, чтобы обновить оборудование и повысить надежность электроснабжения перед отопительным сезоном.

Об этом сообщает Черкассыоблэнерго. По графикам отключения света в Черкассах 22 и 23 сентября без электроэнергии временно останутся жители ряда улиц.

В частности, 22 сентября с 09:00 до 16:00 отключат дома на улицах Горовая, Сосновская и Грузиненко.

На следующий день, 23 сентября, отключения продлятся дольше — с 09:00 до 17:00, а на отдельных адресах — до 16:00. Речь идет об улицах Припортовая, Волкова, В. Чорновола, Защитников Украины, Кривалевская, Нижняя Горовая, а также бульвар Т. Шевченко и ул. Дахновская.

Жителям этих адресов советуют заранее зарядить телефоны и электрогаджеты, позаботиться об альтернативном освещении и не планировать на эти часы работ, требующих электричества.

Энергетики подчеркивают, что сроки указаны ориентировочно: фактические времена отключения могут немного меняться в зависимости от хода ремонтных работ.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черкассах 18 сентября были опубликованы заранее.